Программа льготного автокредитования вскрыла искусственно созданный кризис авторынка – депутат Конуров

Депутат Мажилиса, глава фракции Народной партии Казахстана Айкын Конуров в депутатском запросе, озвученном на пленарном заседании палаты, перечислил ряд острых проблем, вскрытых начавшейся в стране программой льготного автокредитования, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Реализация нового этапа программы льготного автокредитования в очередной раз показала, что позитивная государственная инициатива при непродуманном воплощении приносит больше минусов и разочарований, чем плюсов. Из бюджета выделены очень серьезные средства на программу с благородной целью повысить доступность новых автомобилей для рядовых граждан, помочь людям. Вместо этого многочисленные прорехи в организации лишь подняли градус социальной напряженности и вновь поставили государство в привычную позицию оправдывающегося и исправляющего ошибки. Огромные силы брошены на выправление ситуации и разъяснительную работу», - сказал депутат.

При этом, отметил Айкын Конуров, от исполнительной власти даже не требовалось что-то создать или произвести.

«Нужно было всего лишь грамотно организовать распределение средств налогоплательщиков и проконтролировать ход их использования. На самом деле дело даже не в льготных автокредитах, проблема гораздо глубже. Во-первых, это сам подход к реализации социально значимых инициатив. По сути, ни одно из масштабных решений государства, направленных на помощь людям и поддержку бизнеса, не было реализовано без серьезных эксцессов и скандалов. Причина заключается в отсутствии четкого алгоритма подготовки, отвечающего современным стандартам и практикам. Не осуществляются пилотные проекты, не проводится моделирование возможных последствий, не готовится персонал», - считает мажилисмен.

Депутат недоумевает, почему не были смоделированы хотя бы простейшие сценарии реализации общенациональной программы льготного автокредитования с объемом порядка 100 миллиардов тенге.

Вторая проблема, отметил Конуров - это глубокий кризис автомобильного рынка, созданный исключительно искусственно.

«В Казахстане не составляется индекс доступности автомобилей. Но по примерным оценкам, по доступности новых автомобилей страна находится на одном из низких мест. При этом растет социальное значение автомобиля. С одной стороны, это средство заработка для десятков и сотен тысяч граждан. Возможно, частный извоз не является самым производительным для экономики видом деятельности, но зато люди сами находят себе источник заработка. С другой стороны, при очень слабом развитии общественного транспорта, особенно в регионах и сельской местности, а также постепенной деградации пассажирских перевозок, автомобиль становится безальтернативным видом транспорта», - продолжил депутат.

По его мнению, на фоне очень высокого спроса на автомобили традиционные рыночные схемы давно не работают. Растет число желающих как-то встроиться в схемы поставок, производства, продажи, утилизации, то есть, буквально на всех стадиях оборота автомобилей. Все они окутаны различными операторами, посредниками, агентами.

«При этом каждый преследует цель лишь извлечь свою маржу, источником которой является покупатель. За все эти годы мы не получили ни собственного эффективного производства, ни цивилизованного рынка продаж и обслуживания, ни реальной утилизации. Везде лишь имитация и вливания из госбюджета. Считаем необходимым извлечь, наконец, уроки, и перестать наступать на одни и те же грабли, бьющие по государственному бюджету и кошелькам простых казахстанцев», - сказал Конуров.

В этой связи депутат настаивает на запрещении реализации крупных инициатив с финансированием из государственного бюджета без предварительного проведения моделирования всего комплекса возможных последствий, в том числе путем внедрения пилотных проектов.

Кроме того, депутат требует выработать экономически обоснованное видение дальнейшего развития автомобильного рынка, с различными вариантами развития.

«Конечным результатом должно стать повышение реальной доступности автомобилей для населения и эффекта для экономики», - сказал Айкын Конуров.