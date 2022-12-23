До 100 млрд тенге выделят на программу ипотечного кредитования "7-20-25"

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По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева реализация программы ипотечного жилищного кредитования "7-20-25" будет продолжена. Соответствующее постановление приняло правление Национального банка РК, сообщает Kazpravda.kz.

Для кредитования по программе в 2023 году планируется выделить до 100 млрд тенге, отметили в пресс-службе банка.

Предполагается, что фактический объем ежегодного кредитования по программе будет зависеть от наличия и развития рыночных ипотечных продуктов банков.

В целях охвата льготным кредитованием большего количества граждан были пересмотрены отдельные условия реализации программы. В частности, предусмотрено участие одного заемщика в программе не более одного раза.

"Параметры ипотечных жилищных займов, выдаваемых в рамках программы, остаются неизменными (минимальный размер первоначального взноса, максимальная сумма займа, ставка вознаграждения, срок займа, максимальная стоимость приобретаемого жилья в разрезе регионов и др.)", - говорится в сообщении НБ РК.

По состоянию на 22 декабря, выдано 64 146 льготных займов на сумму 852,2 млрд тенге.

Программа была запущена в 2018 году для обеспечения работающих граждан доступной ипотекой по льготной ставке 7% годовых сроком до 25 лет при первоначальном взносе от 20%.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте НБК.