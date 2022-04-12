Мининдустрии и инфраструктурного развития совместно с Минэкологии, геологии и природных ресурсов разрабатывают программу по льготному автокредитованию граждан РК и обновлению автобусного парка из средств АО «Жасыл Даму», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИИР РК.

Программа будет запущена уже в конце апреля.

Сумма финансирования по программе льготного кредитования составит порядка 100 млрд тенге. Около 30 млрд тенге будет направлено для обновления парка автобусов в регионах Казахстана.

Кредитование покупки легковых автомобилей будет осуществляться на следующих условиях:

- ставка вознаграждения: 4%;

- сумма кредитования: не более 10 млн тенге;

- срок финансирования: не более 7 лет;

- первоначальный взнос: от 0%;

- стоимость транспортного средства: не более 15 млн тенге.

Кредитование будет осуществляться банками второго уровня.

Для обеспечения прозрачности финансирования министерствами предусмотрено обязательное условие, согласно которому у БВУ должна быть в наличии автоматизированная система отслеживания статуса и срока предоставления финансирования заемщикам.

Также предусмотрено ограничение, которое запрещает финансирование одного и того же заемщика более одного раза в течение двух лет, отметили в МИИР.