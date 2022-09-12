Прохладную погоду обещают казахстанцам в ближайшие трое суток

РГП «Казгидромет» озвучило прогноз погоды по Казахстану на 13-15 сентября 2022 года, сообщает Kazpravda.kz.

На северную половину Казахстана будет оказывать влияние северо-западный холодный антициклон.

На западе, северо-западе, востоке, юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди, в горных районах востока, юго-востока ночью возможен переход дождя в мокрый снег.

14-15 сентября на востоке – сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра. В ночные часы на севере, северо-западе, в центре, 15 сентября на востоке, в горных районах юго-востока Казахстана ожидаются заморозки до 3 градусов.