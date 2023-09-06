Производственный потенциал Кашагана может достигать 75 млн тонн нефти в год – Смаилов

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Премьер-министр РК Алихан Смаилов выступил на торжественном мероприятии в честь 30-летия с начала освоения казахстанского шельфа Каспийского моря с участием ветеранов нефтегазовой отрасли республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Фото: primeminister.kz

Как отметил глава правительства, с 1993 года на Северном Каспии была проделана колоссальная исследовательская работа, которая позволила выявить десятки перспективных структур.

«Главным результатом разведочного бурения стало объявление о коммерческом открытии месторождения Кашаган. Его уникальность в том, что оно обладает огромными запасами нефти и газа, но в то же время является сложным в части освоения», – сказал Алихан Смаилов.

По его словам, в то время нефтяная промышленность молодого независимого Казахстана на морском шельфе только зарождалась, а иностранные инвесторы знакомились с особенностями Северного Каспия. Это в том числе суровые зимние условия, мелководье и высокая экологическая чувствительность.

«Много усилий и средств было вложено в инновационные технологии для изготовления специализированного оборудования, подходящего именно для условий Кашаганского проекта», – отметил премьер-министр.

Алихан Смаилов подчеркнул, что сегодня видны результаты этой кропотливой работы: добыто около 90 млн тонн нефти и 55 млрд кубометров газа, привлечены инвестиции на сумму более $60 млрд, инвестировано свыше $17 млрд в развитие местного содержания, обеспечены работой около 10 тысяч человек, а на пике строительства – более 40 тысяч.

Было отмечено, что перед оператором Северо-Каспийского проекта – консорциумом North Caspian Operating Company (NCOC) – стоят важные задачи по дальнейшему увеличению добычи за счет полномасштабного освоения месторождения. По оценкам экспертов, производственный потенциал Кашагана может достигать 1,6 млн баррелей нефти в сутки, а это порядка 75 млн тонн в год.

«Немаловажным вопросом является развитие газоперерабатывающих мощностей на месторождении. Как известно, эту задачу перед Правительством поставил Глава государства. И мы должны выполнить ее в установленные сроки и в полном объеме. Уверен, что у коллектива NCOC есть большой потенциал для достижения поставленных целей», — сказал Алихан Смаилов. 

По его словам, правительство Казахстана всегда открыто к конструктивному диалогу в рамках реализации совместных планов.

«Мы высоко ценим вклад консорциума в развитие нефтегазовой отрасли и привержены дальнейшему расширению долгосрочного сотрудничества», – заключил он. 

На мероприятии также выступил управляющий директор компании NCOC Оливье Лазар.

«Я горжусь нашими нынешними достижениями и надеюсь, что вместе с правительством РК мы добьемся еще больших успехов. В качестве оператора компания NCOC стремится принести максимально возможную пользу экономике Казахстана и сделать посильный вклад в динамичное развитие страны», – сказал он.

В соответствии с указом главы государства Касым-Жомарта Токаева премьер-министр РК вручил ветеранам Северо-Каспийского проекта государственные награды за вклад в социально-экономическое развитие Казахстана.

Руководители и ответственные работники компании NCOC, а также ветераны проекта были награждены орденами «Парасат», «Құрмет», «Достық» II степени, «Еңбек даңқы» III степени и медалью «Ерен еңбегі үшін».

#Смаилов #премьер-министр #нефть #инвесторы #Кашаган

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