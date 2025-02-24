Прокладку самого длинного в мире подводного интернет-кабеля анонсировали в США

Владелец компании Meta Марк Цукерберг объявил о «Проекте Waterworth» — амбициозном плане по прокладке подводного интернет-кабеля протяженностью почти 50 тысяч километров

Фото: © Meta

Кабель будет проходить по дну сразу трех океанов, на глубине до 7000 метров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science.

Он соединит США, Бразилию, ЮАР, Индию и Австралию. Проект планируют завершить к концу нынешнего десятилетия, его стоимость оценивают в 10 миллиардов долларов.

Необходимость прокладки интернет-кабеля объясняют активным развитием искусственного интеллекта и нарастающей конкуренцией между технологическими компаниями в этой сфере.

В проекте Waterworth будет использоваться система из 24 пар волокон, которая, по утверждению Meta, будет особенно полезна для проектов с использованием искусственного интеллекта, требующих больших объемов данных. Для сравнения, многие подводные кабели меньшего размера обычно имеют от 8 до 16 пар волокон.