Проконсультировали на открытом воздухе

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Молодежная ярмарка вакансий и консультаций Enbek Fest’24 состоялась в Петропавловске. Она была приурочена к Международному дню молодежи, который отмечается 12 августа.

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– Концепция развития молодежной политики поменялась, – отметила руководитель отдела молодежных инициатив КГУ «Центр общественного развития и информации» Анастасия Волкова. – Если раньше речь шла о «политике для молодежи», то сегодня – о «политике с молодежью».

На улице Конституции Казахстана за столами расположились консультант «Отбасы банка», представитель карьерного центра, специалисты отдела молодежных инициатив и по работе с молодежью категории NEET, в том числе юрист, психолог, руководитель фронт-офиса волонтерства СКО, инструктор по трудоустройству.

На открытом воздухе они консультировали молодых людей по востребованным вакансиям, жилищным программам, предпринимательской деятельности, юридическим и психологическим вопросам, говорили о семейных ценностях.

За консультацией на ярмарке в Петропавловске обратились 289 человек, 273 из них было оказано содействие в трудоустройстве.

#Петропавловск #молодежь #трудоустройство #Enbek Fest’24

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