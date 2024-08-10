Проконсультировали на открытом воздухе Статьи 10 августа 2024 г. 1:00 55 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО Молодежная ярмарка вакансий и консультаций Enbek Fest’24 состоялась в Петропавловске. Она была приурочена к Международному дню молодежи, который отмечается 12 августа. фото автора – Концепция развития молодежной политики поменялась, – отметила руководитель отдела молодежных инициатив КГУ «Центр общественного развития и информации» Анастасия Волкова. – Если раньше речь шла о «политике для молодежи», то сегодня – о «политике с молодежью». На улице Конституции Казахстана за столами расположились консультант «Отбасы банка», представитель карьерного центра, специалисты отдела молодежных инициатив и по работе с молодежью категории NEET, в том числе юрист, психолог, руководитель фронт-офиса волонтерства СКО, инструктор по трудоустройству. На открытом воздухе они консультировали молодых людей по востребованным вакансиям, жилищным программам, предпринимательской деятельности, юридическим и психологическим вопросам, говорили о семейных ценностях. За консультацией на ярмарке в Петропавловске обратились 289 человек, 273 из них было оказано содействие в трудоустройстве. #Петропавловск #молодежь #трудоустройство #Enbek Fest’24