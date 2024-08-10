Проконсультировали на открытом воздухе

– Концепция развития молодежной политики поменялась, – отметила руководитель отдела молодежных инициатив КГУ «Центр общественного развития и информации» Анастасия Волкова. – Если раньше речь шла о «политике для молодежи», то сегодня – о «политике с молодежью».

На улице Конституции Казахстана за столами расположились консультант «Отбасы банка», представитель карьерного центра, специалисты отдела молодежных инициатив и по работе с молодежью категории NEET, в том числе юрист, психолог, руководитель фронт-офиса волонтерства СКО, инструктор по трудоустройству.

На открытом воздухе они консультировали молодых людей по востребованным вакансиям, жилищным программам, предпринимательской деятельности, юридическим и психологическим вопросам, говорили о семейных ценностях.

За консультацией на ярмарке в Петропавловске обратились 289 человек, 273 из них было оказано содействие в трудоустройстве.