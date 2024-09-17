Детское рабство: суд вынес приговор опекуну в области Ұлытау

В средствах массовой информации освещался факт эксплуатации детей в области Ұлытау, выявленный мобильной группой областной прокуратуры и органов опеки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт прокуратуры региона

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Установлено, что Садикова Р.Ж., будучи владельцем крестьянского хозяйства, в 2018 году с целью экономии средств по найму работников для ухода за скотиной взяла на патронатное воспитание из «Центра для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 3 несовершеннолетних (2 брата и сестра).

Игнорируя требования законодательства и не исполняя обязательства патронатного соглашения, Садикова Р.Ж. заставляла детей выполнять тяжелую работу по хозяйству, а также собирать металлолом на территории города Жезказган.

В случае неповиновения или некачественного выполнения работ, она била детей.

Приговором Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних от 11 июля 2024 года Садикова Р.Ж. признана виновной в истязаниях несовершеннолетних и злоупотреблении полномочиями опекуна с назначением наказания в виде 4 лет лишения свободы.

Шокирующие факты издевательств над опекаемыми детьми ранее озвучила уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева по итогам рабочей поездки в область Улытау.