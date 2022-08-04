фото: kazpravda.kz
Официально
Прокуроры защитили права лиц с инвалидностью

Более 1,8 тыс. нарушений законности выявили прокуроры в рамках проверок соблюдения прав лиц с инвалидностью. Защищены права свыше 11 тыс. из них.

Так, по мерам прокурорского надзора изменены постановления семи районных и городских акиматов путем увеличения квоты рабочих мест для лиц данной категории.

В Костанайской области после вмешательства прокуратуры отменено решение суда о признании права собственности третьего лица на квартиру, принадлежащую лицу с инвалидностью, проживающему в психоневрологическом интернате.

Прокуратурой г.Алматы выявлено, что 23 воспитанникам специализированного комплекса «Жанұя» пособия по утере кормильца и по инвалидности были назначены спустя 5-10 лет с момента обретения права на такие выплаты.

По акту надзора детям возмещены 10,6 млн тенге за счет виновных лиц.

В другом случае прокурорами Актюбинской области обеспечена выплата государственной стипендии 40 студентам с инвалидностью.

В целом, по результатам проверки органов прокуратуры в указанной сфере начато 12 досудебных расследований.

К примеру, в Кызылординской области работники Центра оказания социальных услуг, используя персональные и биометрические данные своих беспомощных подопечных, перечисляли себе их денежные средства, пенсии и пособия.

По данному факту прокуратурой области начато досудебное расследование по п.3) ч.3 ст.190 УК (мошенничество).

Всего по результатам проверки внесено 336 актов надзора, к дисциплинарной ответственности привлечено 130 лиц, к административной – 65, к уголовной – 2.

Уполномоченными органами на местах принимаются меры по устранению выявленных прокурорами нарушений и восстановлению нарушенных прав граждан.

Популярное

Все
Кандидаты в сенаторы зарегистрированы
Экосистема инноваций
Кто ж его снесет? Он же памятник!
Уникальная операция
Извилистые пути туристических троп
В Алматы начался снос сразу нескольких незаконно строящихся ЖК, но такая борьба за чистоту архитектурного облика мегаполиса нравится не всем
На речном причале судна отворчали...
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 августа
По дороге из Суыксая
Малыш и шанс на здоровье
Кино под открытым небом
И вкусно, и дешево
Плюрализм – не самоцель, а средство
Разбуди в себе любовь
Юбилейная Х Обзорная конференция участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО): подробности
Будущее – за отечественными семенами
Полицейского убили в Актау
Столичный турнир
Региональные сельхозярмарки стартуют в Нур-Султане – расписание
В реальности маслихаты превратились в филиалы акиматов – директор Института евразийской интеграции
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Трассу Караганда – Балхаш еще не закончили ремонтировать, а работу уже нужно переделывать
Совет «удобных» людей?
Арийцы и Большая Евразия
Не последняя пандемия
Что делал Нурсултан Назарбаев в Турции, рассказал пресс-секретарь
В суровых степях Центрального Казахстана можно разводить сады
Мухтар Ауэзов: неизвестное об известном
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 30 июля
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
В Алматы и Алматинской области установился самый высокий уровень пожарной опасности
Более 900 тыс. га неиспользуемых земель вернули государству с начала года в РК
Погибли 3 человека: момент лобового столкновения двух авто попал на видео в Мангистау
"Космический" Алтайский край
Производство картофеля фри в Казахстане может начать компания-поставщик McDonald’s и KFC
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Закон Республики Казахстан
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Закон Республики Казахстан
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау

Читайте также

Официально
Лидерам движения «Алаш» и видным деятелям установят памятни…
Официально
Ученик республиканской школы «Жас улан» на каникулах спас у…
Официально
Развитие службы ПМСП обсудили А.Гиният и Т. Гебрейесус в ст…
Официально
Министерство юстиции открыто обсудило поправки в законодате…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]