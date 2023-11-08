Пролить свет на прошлое

Раскопки проводились командой исследователей, состоящей из ученых-археологов Назарбаев Университета, Института археологии им. Маргулана, Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) и Павлодарского государственного университета. Они проливают свет на отложения каменного века, которые залегали под поселением бронзовой эпохи.

Открытие в поселении Кокен облас­ти Абай датируется серединой VI тыс. до н. э. (около 5471–5222 гг. до н. э.) – периодом раннего неолита. После радиоуглеродного анализа ученые выяс­нили, что это захоронение содержит самые ранние человеческие останки, сохранившиеся в контексте погребения на территории всего Казахстана. Оно позволит ученым изучить быт тех времен, систему верований, культуру и идентичность охотников-собирателей каменного века.

– От самих раскопок и анализа до публикации материала весь процесс занял более трех лет работы нашей команды, состоящей из казахстанских и международных специалистов, – сказала ассоциированный профессор Назарбаев Университета, археолог Паула Доумани Дюпюй. – Это открытие невероятно важно для казахстанской археологии. В Казахстане очень много археологических материалов каменного века, но тут речь именно о человеческом захоронении. Благодаря этому открытию у нас, наконец, появилось окно в жизнь людей, населявших тогда этот регион.

Как показали результаты остеологического анализа, кости принадлежали подростку и зрелому человеку. Это указывает на существование своеобразного ритуала, при котором части скелетов разных людей хоронились вместе. Как сообщают ученые, в Кокенском захоронении в одну погребальную яму овальной формы были помещены два человека без сопутствующего погребального инвентаря. Взрослый мужчина лежал в позе эмбриона и был, по-видимому, завернут в ткань, при этом у него отсутствовала голова. Найденный рядом череп подростка был без скелета, что, по мнению исследователей, является либо преднамеренным ритуалом, либо результатом частичного разрушения могилы более поздними обитателями стоянки.

На данный момент исследователи находятся в процессе поиска жилых построек и других захоронений каменного века на стоянке Кокен, которые можно было бы связать с захоронением каменного века и которые могли бы помочь объяснить наличие подобного двойного захоронения.