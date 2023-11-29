Пропавшего 2 дня назад школьника нашли в Актобе
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Без вести пропавшего школьника нашли в Актобе, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области
Напомним, ученик 8 класса 15-летний Антон Иов 27 ноября в 15:00 вышел из дома в Актобе и не вернулся.
Школьника нашли полицейские. Правоохранители выяснили, что днем подросток бродил по улицам, а ночь проводил в заброшенных гаражах.
Мальчик помещен в центр адаптации несовершеннолетних, так как он неоднократно уходил из дома.