Пропавшего в лесу подростка из Германии нашли североказахстанские полицейские

Подростка из Германии, пропавшего в лесу, нашли североказахстанские полицейские, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

21 июля в отдел полиции Айыртауского района обратилась 27-летняя жительница Петропавловска. Около 6 утра потерялся ее 16-летний племянник. Они находились на одной из баз отдыха, расположенной в селе Имантау. Полицейские незамедлительно начали розыскные мероприятия. В поисках был задействован весь личный состав ОП, егеря, лесники и все неравнодушные люди. Фотоориентировки мальчика были разосланы по WhatsApp. По ним подростка опознал пастух, находящийся в поле. Полицейские и егеря прочесали местность. В результате пропавший был возвращен родственникам.

Горожанка поблагодарив всех неравнодушных североказахстанцев.

"Сегодня у нашей семьи произошло чудо. Благодаря сотрудникам отдела полиции Айыртауского района мы нашли своего родного человека. Полицейские быстро и четко отреагировали на наше заявление о пропаже. Большой командой вместе с местными егерями и просто отдыхающими людьми были организованы поиски человека, которые закончились успехом. Мы говорим вам всем большое человеческое спасибо. Мы рады и гордимся, что у нас такая полиция!" – говорится в сообщении.





"Юноша вместе с родителями приехал в Петропавловск в гости к бабушке. Недавно обратились россияне, потерявшие связь с родными в зоне отдыха Имантау. Убедительно просим жителей и гостей СКО во время отдыха сохранять связь. В случае исчезновения родных незамедлительно обращайтесь в полицию", – говорит начальник ОП Айыртауского района Марат Серкешев.

С начала года в СКО поступило 275 обращений об исчезнувших людях. Установлено местонахождение 270 человек, из них 90 несовершеннолетние.



