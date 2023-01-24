Пропавшую 9-летнюю акмолинку нашли в торговом доме в Астане

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Девочка ушла из дома и не вернулась днем 23 января. По словам родных, к 12 часам дня она должна была пойти на занятия, но в школу не пришла и на звонки матери не отвечала.

Стражи порядка определили местонахождение телефона девочки. Это был торговый дом в Астане. Мама позвонила и сообщила об этом живущей в столице сестре, которая тут же приехала в ТД и нашла там ребенка.

Сейчас девочка находится с родными. Установлено, что никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось.