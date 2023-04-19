Пропавшую в буран в степи павлодарку нашли мертвой

Фото: пресс-службы ДЧС и ДП Павлодарской области

Напомним, 16 апреля около 18:00 жители села Бескауга выехали на своей автомашине в степной массив на поиски скота.

Примерно в 25 км от села Бескауга в направлении села Жанажол, оставив машину, супруги пошли в разные стороны, предварительно договорившись встретиться около авто. Примерно в 19:00 муж вернулся к машине, но жену так и не дождался. Мужчина обратился в полицию.

Горожанку искали 4 группы, в числе которых были личный состав управления полиции Экибастуза, спасатели, представители акимата и местные жители, всего 84 человека. Была задействована техника, беспилотный летательный аппарат.

Ориентировки были разосланы во все городские и районные отделы полиции.

В кризисном центре Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области был развернут оперативный штаб.

Как сообщили в пресс-службе областного Департамента полиции, труп 34-летней жительницы Экибастуза обнаружили 19 апреля около 17:20 недалеко от крестьянского хозяйства «Турсын» в снегу, без признаков насильственной смерти.

В ДЧС уточнили, что тело нашли местные жители.

На месте работают полицейские. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Назначена судебно-медицинская экспертиза.