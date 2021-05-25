Общество
Пропуском в зоны отдыха Восточного Казахстана станут приложение «Ashyq» или отрицательный ПЦР-тест
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область
Как следует из санитарного постановления, с 1 июня гостей смогут принимать базы отдыха и лечебницы на Алаколе, Бухтарминском водохранилище и в Катон-Карагайском районе, получившие акт соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам на сайте Info.Kazakhstan. В паспорте объекта должны указываться планируемая заполняемость, а также площадь, предусмотренная на одного человека. Все прибывающие обязаны пройти проверку в приложении «Ashyq» – добро дадут только обладателям «зеленого» и «синего» статуса. Либо на руках должен быть отрицательный ПЦР-тест со сроком давности не более 72 часов или паспорт вакцинации.

– Еще одно обязательное условие для тех, кто приедет на Алаколь, это анкетирование в ТуристИнфоЦентре, – пояснили в облдепартаменте санэпидконтроля. – В туристско-рекреационных зонах нужно соблюдать масочный режим, социальную дистанцию.

В отличие от прошлых лет, когда на Алаколь можно было добраться самолетом, в этом году аэропорт Урджара не принимает – он на реконструкции. В связи с этим железнодорожники увеличили количество вагонов в пассажирских поездах, следующих из Нур-Султана, Алматы, Усть-Каменогорска и Семея. Отправление – 3 раза в неделю. Если поезд идет из Семея, стоимость билета – 3 808 тенге, из Усть-Каменогорска – 4 133 тенге. Кроме того, между Алаколем и двумя главными городами облас­ти ежедневно будут ходить 16 автобусов на 768 мест. Примерное время в пути – 10–12 часов.

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