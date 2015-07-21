Прорыв мирового уровня Свежий выпуск Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

Авторы коллективного труда – академики НАН РК Абдыкаппар Ашимов, Жексенбек Адилов, Рахман Алшанов, научные сотрудники университета Юрий Боровский, Даурен Айдарханов, Николай Боровский и Мухит Оналбеков – разработали теорию параметрического регулирования макроэкономических систем, состоящую из восьми компонентов, ее математические и алгоритмические основы. А также соответствующие информационные технологии на базе математических моделей различных классов.

Проректор по научной и инновационной деятельности КазНИТУ им. К. Сатпаева, академик КазНАЕН Ержан Кульдеев говорит, что результаты исследований имеют большое значение для экономической политики Казахстана и государств Евразийского экономического союза. В первую очередь он отметил, что разработанные коллективом ученых информационные технологии на базе комплекса математических моделей детально, вплоть до отдельных отраслей, описывают взаимодействующие экономики всех регионов планеты. Кроме того, все модели были всесторонне протестированы на возможность их практического применения.

– На базе этих технологий можно получить ответы на вопросы, относящиеся к возможным последствиям, от изменений внешних условий и проведения той или иной экономической политики с прогнозными данными до 2018 года, – продолжил Ержан Итеменович. – Так, оценен эффект для экономики Казахстана от санкций, наложенных рядом стран на Россию. Применение теории параметрического регулирования показало, что с ее помощью можно вырабатывать обоснованные рекомендации по проведению согласованной экономической политики стран ЕАЭС.

Использование научно обоснованных значений экономических инструментов стран ЕАЭС, как отметил Ержан Кульдеев, позволит повысить значение ВВП на душу населения Казахстана на 4,8% к 2018 году по сравнению с базовым прогнозом. При этом пользу в виде прироста выпуска конечной продукции в пределах 2,4–10,4% получат все отрасли нашей экономики. Соответствующий значительный прирост должен произойти и в макроэкономических показателях остальных стран – членов ЕАЭС.

– Мировой кризис показал, что современная макроэкономическая теория, существующая в мире, не покрывает потребность экономической политики в адекватных макроэкономических инструментах, – считает Ержан Итеменович. – Таким образом, в современной макроэкономической теории существует проблема недостаточной разработки адекватных инструментов макроэкономической политики на уровнях национальной экономики и региональных экономических союзов, что и придает особую актуальность коллективной моно­графии.

По словам проректора по научной и инновационной деятельности КазНИТУ­, отличие теории, предлагаемой казахстанскими учеными, от известных в научной литературе заключается в использовании макроэкономических моделей для макро­экономического анализа и выработки рекомендаций в сфере экономической политики. Авторы также учитывали зависимость результатов вариационных задач от неуправляемых социально-экономических факторов. Хотя теория параметрического регулирования, находящаяся на стыке макроэкономической теории, системного анализа и информационных технологий, появилась всего около 12 лет назад, она успела высоко себя зарекомендовать.

Полученные авторами результаты прошли широкую апробацию: они были представлены на 43 международных научных форумах в странах дальнего зарубежья и опубликованы в 49 научных журналах, книгах и изданиях международных конференций. Общее число публикаций авторов по теме работ – 145. Индекс Хирша научного руководителя работы академика НАН РК Абдыкаппара Ашимова равен 11.

По словам Ержана Кульдеева, на представленную на соискание Госпремии работу уже поступило более 40 положительных отзывов от зарубежных научных организаций и известных ученых. Так, в отзыве известного американского ученого, профессора математики, экономики, финансов и системного анализа Джеффри Форреста говорится, что в работе предложен «прорыв мирового уровня, основанный на макроэкономической теории и информационной технологии». В рецензии, подписанной профессорами Джессикой Фридрич и Виктором Скорминым из Бингхемптонского университета (США), утверждается, что работа казахстанских ученых – это вклад мирового класса в макроэкономику и информационные технологии, который продвинул Казахстан на передний край международной науки. Доктор экономических наук из Цент­рального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин в своем отзыве делает вывод, что «эти результаты являются достижениями мирового уровня в области макроэкономики, информационных технологий и их приложений».



