Прорыв мирового уровня

Свежий выпуск
Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы
Авторы коллективного труда – академики НАН РК Абдыкаппар Ашимов, Жексенбек Адилов, Рахман Алшанов, научные сотрудники университета Юрий Боровский, Даурен Айдарханов, Николай Боровский и Мухит Оналбеков – разработали теорию параметрического регулирования макроэкономических систем, состоящую из восьми компонентов, ее математические и алгоритмические основы. А также соответствующие информационные технологии на базе математических моделей различных классов.
Проректор по научной и инновационной деятельности КазНИТУ им. К. Сатпаева, академик КазНАЕН Ержан Кульдеев говорит, что результаты исследований имеют большое значение для экономической политики Казахстана и государств Евразийского экономического союза. В первую очередь он отметил, что разработанные коллективом ученых информационные технологии на базе комплекса математических моделей детально, вплоть до отдельных отраслей, описывают взаимодействующие экономики всех регионов планеты. Кроме того, все модели были всесторонне протестированы на возможность их практического применения.
– На базе этих технологий можно получить ответы на вопросы, относящиеся к возможным последствиям, от изменений внешних условий и проведения той или иной экономической политики с прогнозными данными до 2018 года, – продолжил Ержан Итеменович. – Так, оценен эффект для экономики Казахстана от санкций, наложенных рядом стран на Россию. Применение теории параметрического регулирования показало, что с ее помощью можно вырабатывать обоснованные рекомендации по проведению согласованной экономической политики стран ЕАЭС.
Использование научно обоснованных значений экономических инструментов стран ЕАЭС, как отметил Ержан Кульдеев, позволит повысить значение ВВП на душу населения Казахстана на 4,8% к 2018 году по сравнению с базовым прогнозом. При этом пользу в виде прироста выпуска конечной продукции в пределах 2,4–10,4% получат все отрасли нашей экономики. Соответствующий значительный прирост должен произойти и в макроэкономических показателях остальных стран – членов ЕАЭС.
– Мировой кризис показал, что современная макроэкономическая теория, существующая в мире, не покрывает потребность экономической политики в адекватных макроэкономических инструментах, – считает Ержан Итеменович. – Таким образом, в современной макроэкономической теории существует проблема недостаточной разработки адекватных инструментов макроэкономической политики на уровнях национальной экономики и региональных экономических союзов, что и придает особую актуальность коллективной моно­графии.
По словам проректора по научной и инновационной деятельности КазНИТУ­, отличие теории, предлагаемой казахстанскими учеными, от известных в научной литературе заключается в использовании макроэкономических моделей для макро­экономического анализа и выработки рекомендаций в сфере экономической политики. Авторы также учитывали зависимость результатов вариационных задач от неуправляемых социально-экономических факторов. Хотя теория параметрического регулирования, находящаяся на стыке макроэкономической теории, системного анализа и информационных технологий, появилась всего около 12 лет назад, она успела высоко себя зарекомендовать.
Полученные авторами результаты прошли широкую апробацию: они были представлены на 43 международных научных форумах в странах дальнего зарубежья и опубликованы в 49 научных журналах, книгах и изданиях международных конференций. Общее число публикаций авторов по теме работ – 145. Индекс Хирша научного руководителя работы академика НАН РК Абдыкаппара Ашимова равен 11.
По словам Ержана Кульдеева, на представленную на соискание Госпремии работу уже поступило более 40 положительных отзывов от зарубежных научных организаций и известных ученых. Так, в отзыве известного американского ученого, профессора математики, экономики, финансов и системного анализа Джеффри Форреста говорится, что в работе предложен «прорыв мирового уровня, основанный на макроэкономической теории и информационной технологии». В рецензии, подписанной профессорами Джессикой Фридрич и Виктором Скорминым из Бингхемптонского университета (США), утверждается, что работа казахстанских ученых – это вклад мирового класса в макроэкономику и информационные технологии, который продвинул Казахстан на передний край международной науки. Доктор экономических наук из Цент­рального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин в своем отзыве делает вывод, что «эти результаты являются достижениями мирового уровня в области макроэкономики, информационных технологий и их приложений».

Популярное

Все
Двое пожилых и 3-летний ребенок замерзли насмерть в области Абай
О погоде в субботу, рассказали синоптики
Памяти Аскара Забикулина посвятили победу на турнире столичные спасатели
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Транспортный коллапс из-за метели: на автомобиле Кунг спасатели эвакуируют казахстанцев
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
Локдаун возвращается в Китай
Состоялась инаугурация президента Касым-Жомарта Токаева
Кульгинов ответил на слухи о своей отставке
В Казахстане будут поднимать статус некоторых профессий
Полиция прокомментировала митинг в столице
Казахстан вступает в новую эпоху своего развития – Токаев
Спасти не успели: 10-летний сын с отцом погибли при пожаре в ЗКО
Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей
Во сколько обошелся Казахстану первый этап строительства ЛРТ в Астане
Мурат Нуртлеу возглавил Администрацию президента РК
Причины запоздалого запуска ВПУ на КТК объяснил Акчулаков
О чем молился Токаев у подножия Каабы
Четыре человека погибли в массовом ДТП на трассе Алматы-Усть-Каменогорск
Авария на ТЭЦ в Экибастузе: к жителям обратились за помощью
Новый праздник появился в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор

Читайте также

Свежий выпуск
Новогоднюю ярмарку проведут в выставочном центре EXPO в сто…
Свежий выпуск
В Астане прошло заседание круглого стола, посвященного эвол…
Свежий выпуск
Обращение к национальным корням
Свежий выпуск
Курс на качественный контент

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]