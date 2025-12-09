Это подтвердили результаты прошедшего общего соб­рания Национальной инженерной академии Республики Казахстан (НИА РК). В нем приняли участие состоящие в рядах академии – флагмана инженерного корпуса страныч – лучшие представители инженерной нау­ки и практики, системы подготовки современных инженеров, ученых, квалифицированных специалистов среднего звена, предприятий и организаций производственного сектора, а также гости форума – государственные и общественные деятели, представители Министерства науки и высшего образования и ряда госорганизаций.

Они с высокой заинтересованностью заслушали и обсудили главные вопросы повестки дня: итоги деятельности академии за 2024–2025 годы и задачи, вытекаю­щие из Послания Президента «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуаль­ные задачи и их решения через цифровую трансформацию».

Действительно, взрывное развитие искусственного интеллекта стало главным трендом последнего времени, способным серьезно изменить жизнь человечества, и это уже происходит. За считаные годы ИИ пробился в число главных надежд глобального технологического развития и на деле доказывает, что он впервые в истории позволяет человечеству при решении сложных задач оперативно использовать и анализировать совершенно беспрецедентные ранее объемы информации.

Хотя современный искусственный интеллект по классификации относится все еще к классу узких (слабых) ИИ, он уже способен обрабатывать петабайты данных – от научных трудов и спутниковых снимков до публикаций СМИ, социальных сетей и иных потоков информации. Скорость обработки позволяет анализировать информацию намного быстрее возможностей человека или традиционных алгоритмов.

ИИ уже участвует в решении задач, требующих распознавания сложных объектов и моделей – от диагностики заболеваний до прогнозирования экономических трендов. По оценкам экспертов (в том числе известной фирмы McKinsey), новый генеративный ИИ может приносить экономике не только дополнительные триллионы долларов, но и в перспективе заметно ускорить, а также содержательно и структурно изменить мировое развитие, в том числе в технологическом аспекте, что прямо лежит в сфере интересов и деятельности научно-инженерного сообщества.

Участники собрания констатировали, что ИИ уже эффективно применяется в здравоохранении, финансах, логистике, образовании, маркетинге, производстве и других сферах, растет его использование в государственном и бизнес-управлении.

Лидерство в разработках и использовании ИИ прочно удерживают США и Китай, активно действуют развитые страны. К примеру, сейчас уже более половины компаний в США и Европе интегрировали генеративные ИИ-модели в бизнес-процессы, а сама технология превратилась во «вторую грамотность» цифровой эпохи.

Даже в Африке уже более 20 стран используют ИИ, а около 40% организаций находятся на стадии его освоения. При этом Африканский союз уже утвердил континентальную стратегию по развитию искусственного интеллекта.

Естественно, как и во всем новом, в сфере ИИ обнаружились проблемные вопросы и риски. Такие, например, как валидация результатов, прозрачность моделей, конфиденциальность, вероятность неправомерного использования и так далее. По всем подобным вопросам в национальных и международных масштабах проводятся исследования и обсуждения.

Современная мировая прак­тика показывает существенную двойственность воздействия ИИ. Там, где существуют качественные данные, верифицируемые метрики и институциональные рамки (клинические, технологические, процессуальные и иные протоколы, правила и нормативы, научные валидации, энергетические KPI data-центров, сертификация процессов), ИИ приносит реальную и измеримую пользу уже во многих сферах – от здравоохранения до экологии и устойчивой инфраструктуры.

Наоборот, в контекстах с дефицитом прозрачности, недостаточной выверенностью постановок задач и слабым контролем (массовое наблюдение, непрозрачные скоринговые системы, генеративные подделки, преждевременная коммерциализация автономных функций отдельных систем искусственных интеллектов) нарастают ошибки и риски не только в самих результатах работы ИИ, но и в серьезных последствиях для экономики, политики и социальной сферы, прав человека, безопасности и доверия к цифровой среде.

Для минимизации вреда научно обоснованная политика (аудит алгоритмов, оценка воздействия, верификация по реальным исходам, ответственность разработчиков и внедряющих организаций) должна становиться неотъемлемой частью создания и применения систем, использующих ИИ. Такие вопросы все лучше осознаются и целенаправленно решаются.

В целом же развитие и совершенствование ИИ идет неуклонно нарастающими темпами и в перспективе будет во многом определять дальнейшее развитие всего мира. Поэтому и для нашей страны продуктивное участие в данной сфере является­ не только актуальным, но и безальтернативным. Поэтому Президент Касым-Жомарт Токаев особо подчеркивает: «Без активного внедрения ИИ Казахстан не сможет выдержать глобальную конкуренцию».

В нашей стране до нынешнего этапа были сделаны определенные шаги по использованию ИИ. В частности, были представлены Концепция развития искусственного интеллекта на 2024–2029 годы, запущен самый мощный в Центральной Азии суперкомпьютер, ИИ интегрирован в государственные услуги (eGov), в банки (Kaspi, Halyk), начато создание первой казахоязычной большой языковой модели (LLM).

В области общественной безо­пасности запускается нацио­нальная система видеонаб­людения с элементами ИИ, способная распознавать лица, автомобильные номера и подозрительные ситуации в общественных мес­тах. Ряд вузов уже открыли программы подготовки специа­листов по ИИ и машинному обучению. ИИ применяется в процессах здравоохранения, промышленности и энергетики, используется для оптимизации производственных процессов и прогнозирования рисков, совместно с дронами – для мониторинга урожайности и состояния почвы и так далее.

Министерством науки и высшего образования запущена программа AI-Sana. Ее цель – подготовить «AI-нацию» путем внедрения искусственного интеллекта в образование, науку и создание DeepTech-стартапов. Программа охватывает обучение студентов, развитие экосистемы ИИ и поддержку технологичес­кого предпринимательства.

Теперь в нашей стране нас­тупил принципиально новый этап – системное развитие ИИ. В указанном Послании, в многочисленных выступлениях Президента страны, в том числе на первом заседании Совета по развитию ИИ и международном форуме Digital Bridge 2025, вмес­те с открытием международного центра Alem AI Глава государства поставил комплекс новых целей и задач, призванных позволить Казахстану, по его выражению, «войти в число ведущих, а не ведомых стран».

Прежде всего для выполнения этих задач в текущем году создано Министерство искусст­венного интеллекта и цифрового развития, что сделало Казахстан первой страной на постсоветском пространстве, которая учредила такой орган. В числе других системных задач, которых более десятка, можно отметить такие, как рассматривать искусственный интеллект как основу суверенитета; превратить Казахстан в цифровое государство за три года; создать Национальную платформу ИИ; развивать языковые модели и ИИ-платформы; интегрировать ИИ в ключевые отрасли; создать университет искусственного интеллекта мирового уровня; ввести в образовательные программы дисцип­лины и учебные модули по ИИ, машинному обучению и анализу данных; сделать Казахстан лидером в Центральной Азии по развитию ИИ и так далее.

На инженерном форуме было решено рассматривать цели и задачи в сфере искусственного интеллекта, сформулированные Главой государства, как руководство к действиям в формировании дальнейшей работы академии, сосредоточив усилия на содействии развитию кад­рового и научно-технического потенциа­ла в данной области.

Были приняты конкретные задачи для НИА РК на предстоящий период, среди которых – разработка концепции Национальной инженерной академии по развитию ИИ с акцентом на подготовку кадров и научно-инженерную деятельность при взаимодействии с бизнесом, отраслевыми объединениями, центральными и местными органами; подготовка и распространение периодического инженерного доклада по ИИ в Казахстане: участие в развитии правовой базы цифровизации и ИИ; содействие и участие в научных, научно-инженерных и инновационных исследованиях и разработках, в подготовке квалифицированных кадров; проведение просветительских и популяризаторских мероприятий для бизнеса, гос­органов (включая местные) и общественности по развитию инженерного дела и ИИ.

При этом достижение целей по указанным задачам в облас­ти ИИ будет органично увязываться с пятью стратегическими направлениями, принятыми академией в прошлом году. В их числе – интеграция науки, образования и производства, развитие инженерной школы Казахстана, научные исследования и технологические прорывы, переход к устойчивому развитию и зеленой экономике, популяризация инженерных профессий.

Новые цели требуют и новых эффективных механизмов взаимодействия НИА РК и научно-инженерного сообщества страны с государством, включая МИО, министерства науки и высшего образования, искусственного интеллекта и цифрового развития, инфраструктурой ИИ, вузами, бизнесом, мировым научно-инженерным сообществом. Над этим мы будем настойчиво работать, чтобы вносить наиболее действенный и системный вклад научно-инженерной деятельности в реализацию курса развития Нового Казахстана, заявленного Главой государства.