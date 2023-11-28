Прощайте, Ақжол-аға!..

Акжол Меирбеков родился в 1950 году в городе Арысе Туркестанской области. Окончил музыкальное училище в Намангане (Узбекистан). В 1972 году завое­вал главный приз на Всесоюзном песенном конкурсе «Алло, мы ищем таланты!» с народной песней «Айгөлек». После чего молодому исполнителю поступили приглашения сразу от двух ансамблей – «Гүлдер» в лице Таскына Окапова и художест­венного руководителя «Яллы» Фаруха Закирова. А он рвался в «Дос-Мұқасан». Впервые вышел на сцену вместе с легендарным ансамблем еще студентом Ташкентского сельскохозяйственного института. В 1976 году три месяца гастролировал по югу Казахстана и в Ташкенте, за что едва не поплатился студенчес­ким билетом.

В 1978 году пришел в «Дос-Мұқасан» как певец уже на законных основаниях. С 1985 года пел в ансамблях «Арқас», «Сазген» и «Адырна». В 1994–1996 годах был художественным руководителем знаменитого казах­станского ансамбля «Гүлдер». В 2001 году основал театр песни «Ақжол». В 2010 году вернулся в «Дос-Мұқасан», теперь уже солистом.

Каким он остался в памяти коллег? Когда в 2009 году на телеканале «Казахстан» стартовал первый сезон шоу «Екi жұлдыз», то в проект были приглашены самые достойные, много успевшие сделать для страны люди. Одним из них был Акжол Меирбеков.

– Отношение к каждому участнику у меня было почти материнское, хотя многие из них были старше меня, – вспоминала руководитель проекта Динара Адам. – Про каждую пару я могу вспомнить какой-то мужественный поступок. Акжол Меирбеков попал, например, в больницу с инфарктом. Связано ли это с проектом? Отчасти да, потому что любое шоу – это выброс адреналина, большие переживания. Услышав, что он собирается участвовать в следую­щей серии, я ему позвонила в больницу: «Акжол-ага, я прошу вас не участвовать дальше в проекте». И знаете, что он мне ответил? «Если мне суж­дено умереть на сцене, значит так должно быть. Я выйду». Это был поступок Мужчины. Когда они выступали с Гульбахрам Саи­товой, за кулисами дежурила скорая. В те дни я поняла, что он не просто легенда казахстанской эстрады, это самая настоя­щая звезда.

И, как подобает звезде, Акжол Меирбеков был великодушен. В 1999 году он вместе с Розой Рымбаевой, Кенесом Дюйсекее­вым, Эдуардом Богушевским и Валерием Кузембаевым вошел в состав жюри музыкального конкурса «Жас қанат».

– В последний день конкурса они собрались за чашкой чая, – рассказывал организатор проекта Мурат Иргалиев. – И тут они все начали поучать меня так, словно я был не организатором конкурса, а мамой, папой или продюсером участников: «Мурат, надо вот этому артисту помочь сделать вот это, а этому нужно то…» Ох, как я разозлился! Когда умрет большая певица, поклонники ее таланта будут плакать о том, что потеряли ее, но она останется в песнях и в воспоминаниях. Композитор тоже останется в своих песнях. На их похороны придут люди, которые знали их лично. Они понесут за гробом подушечки с их наградами. А вот у меня, например, нет ни орденов, ни медалей, ни званий, но я знаю, что когда, не дай бог, со мной такое случится, то найдутся люди, которым я в этой жизни помог найти дорогу. Может быть, сейчас они этого не осознают, но когда меня не будет, они будут не только искренне плакать, но скажут: «Спасибо ему за то, что он был».

Членам жюри я в тот момент очень испортил настроение. Они оставили все на столе нетронутым и разошлись. А на следующий день была церемония награждения. Смотрю, один член жюри подходит к ведущим, другой, третий… Первым слово дали директору ансамбля «Гүлдер» Акжолу Меирбекову.

– Я учредил свой приз, – заявил он. – Сегодня я был в минис­терстве и «выбил» две вакансии для начинающих артистов, которые выступили на конкурсе «Жас қанат». Я приглашаю их в свой ансамбль.

Кенес Дюйсекеев сказал, что сделает бесплатно четыре аранжировки для эстрадного оркест­ра и запишет их с такими-то исполнителями. Эдуард Богушевский пригласил троих исполнителей на свои концерты и пообещал им сделать аранжировки.

– А я, – сказала Роза Рымбае­ва, – дарю свое любимое концертное платье Мадине Садвакасовой.

Нет, члены жюри, конечно, не испугались, что на их похоронах будут меньше плакать, чем на моих, но они поняли, что «Жас қанат» – это не есть нечто, принадлежащее Мурату Иргалиеву, они почувствовали ответственность, а главное – поняли, насколько это важно – помочь молодым сделать шаг вперед.

На прошедшей в Алматы поминальной панихиде поклонники, пришедшие проститься с певцом, говорили, что в их памяти Акжол Меирбеков останется одним из тех, кто своими песнями поворачивал молодежь к своему народу, к его традициям и культуре.

Напомним, в составе ан­самбля «Дос-Мұқасан» он исполнял такие любимые в народе песни, как «Наз қоңыр», «Ахау, бикем», «16 қыз», «Сұлу қыз», «Құдаша», и другие.