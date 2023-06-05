Простор для творчества

Статьи
4
Любовь Доброта

Весь спектр жизни школы на протяжении учебного года продемонстрировали ученики на выставке-ярмарке проектов.

фото автора

Ученица 9-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления в городе Шымкенте Балнур Сержан-кызы показывает свои поделки из войлока и бумажной соломы. Увлечение народным прикладным творчеством школьница совмещает с отличной учебой. Балнур постоянно что-то мастерит своими руками, осваивает новые техники и приемы и утверждает, что это не просто не мешает, но и помогает ей в обучении в школе.

– Я так рада, что ко всему прочему освоила еще и бисероплетение, – говорит Балнур Сержан-кызы. – Вот такие ободки для волос, заколки и браслеты из бисера, сумочки из войлока пользуются большой популярностью в молодежной среде. Мне все это приносит огромное удовольствие. Я отдыхаю, когда занята творчеством.

Девятиклассница Нурайлы Жаксылык тоже с головой погрузилась в прикладное искусство, считая, что такие умения и практические навыки непременно пригодятся в дальнейшей жизни, независимо от того, какую профессию она выберет. Уже сейчас она с удовольствием дарит поделки друзьям, которые своим восхищением только увеличивают желание творить.

Кроме изделий народно-прикладного искусства на выставке-ярмарке представили образовательные, научные и инновационные проекты, достижения в воспитательной и творческой жизни школы.

Ученик 11-го класса Алмаз Асатулла презентовал масштабные и не очень мероприятия, каждое из которых имеет ценность и вносит свой вклад в жизнь школы, делая ее насыщенной и разнообразной. У юноши очень ответственная должность. Он министр внешних дел школы, в обязанности которого входит налаживание контактов и коммуникаций с другими учебными заведениями и учреждениями, отвечает за net working.

– Каждое утро у нас начинается с новостей, которые транслируются по школьному радио, – рассказывает об одном из проектов Алмаз Асатулла. – Ученики рассказывают о хороших событиях, которые проходят в городе и школе, рассказывают о памятных датах, включенных во Всемирный календарь, тем самым информируя и расширяя кругозор.

Напряженный график общественной работы Алмаз Асатулла без проблем совмещает с учебой. Где находит на все время? Тут все просто. Мой собеседник считает, что успех любого дела зависит от правильного и грамотного планирования. Только так можно везде успеть, при этом делать все основательно, творчески и своевременно.

Нашлось на выставке также место авторским свидетельствам и патентам на изобретения, которые коллектив школы получал на протяжении учебного года. Их целых 11, многие из них являются результатом совместного труда детей и взрослых. Все они направлены на то, чтобы помочь школьникам в учебе, усвоении знаний, творческом развитии и воспитании всесторонне развитых личностей.

#Шымкент #школа #ярмарка #школьники #искусство #творчество #рукоделие

Популярное

Все
Талдыкорганский селекционер-любитель разводит лошадей белой масти с небесно-голубыми глазами
В Усть-Каменогорске полицейские нашли схрон с револьвером столетней давности
Консерваторы оказались сильнее
Узбекистан сносит заградительные строения на границе с Кыргызстаном, которые в народе называли «Великой узбекской стеной»
Деревца погибают сотнями...
Торжество творчества
«Гордиевы узлы» водоснабжения
Ура, каникулы!
Доллар сдаваться не хочет
Ученый, критик, писатель
Президент Конфедерации европейского бизнеса (BusinessEurope) Фредерик Перссон в интервью El Mundo предупредил о начинающемся бегстве компаний из Европы из-за потери последней конкурентоспособности
История в назидание
На здоровье!
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
Пенсионерам разрешили снять все накопления в ЕНПФ на покупку жилья и лечение
Ее биография словно сошла со страниц книги: узница фашистского концлагеря, мама 12 детей, ветеран труда...
Роль истории в жизни общества
Современное рабство
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
В окрестностях Жезказгана и Сатпаева выявлено 256 несанкционированных свалок
Тернистый путь к знаниям
Узкие дороги, пробки и низкая скорость автобусов: что предлагают астанчане для решения проблемы
На девятом десятке лет освоила компьютерные технологии Шамшагуль Жетебаева
Четверокласснику, получившему сильнейший удар током, ампутировали ногу
Подозреваемого в изнасиловании родных дочерей задержали в Алматинской области
Реджеп Тайип Эрдоган вновь избран президентом Турции
3-летний ребенок попал в реанимацию после игры со спичками в Алматинской области
В Астане состоялось первое заседание Комиссии по общему алфавиту тюркского мира
В государственном архиве города Астаны собраны документы органов государственной власти, связанные с политическими репрессиями казахстанцев 1920–1950-х годов
Небольшое село Шымыр в Ескельдинском районе печально известно в округе массовым захоронением жертв Ашаршылық 1931–1933 годов
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19: каковы итоги в Казахстане
В Атырау полицейские спасли людей из горящего дома (видео)
В Республиканском штабе  рассказали о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане
В Лондоне в Вестминстерском аббатстве короновали Карла III
Бережно хранят память о Великой Отечественной войне сотрудники алматинского филиала Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил РК, где собрано более десяти тысяч экспонатов
Где в Казахстане проживает больше всего мужчин
Гулявший с ножом житель Павлодара напугал прохожих

Читайте также

История в назидание
На здоровье!
Ученый, критик, писатель
Ура, каникулы!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]