Простор для творчества

Ученица 9-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления в городе Шымкенте Балнур Сержан-кызы показывает свои поделки из войлока и бумажной соломы. Увлечение народным прикладным творчеством школьница совмещает с отличной учебой. Балнур постоянно что-то мастерит своими руками, осваивает новые техники и приемы и утверждает, что это не просто не мешает, но и помогает ей в обучении в школе.

– Я так рада, что ко всему прочему освоила еще и бисероплетение, – говорит Балнур Сержан-кызы. – Вот такие ободки для волос, заколки и браслеты из бисера, сумочки из войлока пользуются большой популярностью в молодежной среде. Мне все это приносит огромное удовольствие. Я отдыхаю, когда занята творчеством.

Девятиклассница Нурайлы Жаксылык тоже с головой погрузилась в прикладное искусство, считая, что такие умения и практические навыки непременно пригодятся в дальнейшей жизни, независимо от того, какую профессию она выберет. Уже сейчас она с удовольствием дарит поделки друзьям, которые своим восхищением только увеличивают желание творить.

Кроме изделий народно-прикладного искусства на выставке-ярмарке представили образовательные, научные и инновационные проекты, достижения в воспитательной и творческой жизни школы.

Ученик 11-го класса Алмаз Асатулла презентовал масштабные и не очень мероприятия, каждое из которых имеет ценность и вносит свой вклад в жизнь школы, делая ее насыщенной и разнообразной. У юноши очень ответственная должность. Он министр внешних дел школы, в обязанности которого входит налаживание контактов и коммуникаций с другими учебными заведениями и учреждениями, отвечает за net working.

– Каждое утро у нас начинается с новостей, которые транслируются по школьному радио, – рассказывает об одном из проектов Алмаз Асатулла. – Ученики рассказывают о хороших событиях, которые проходят в городе и школе, рассказывают о памятных датах, включенных во Всемирный календарь, тем самым информируя и расширяя кругозор.

Напряженный график общественной работы Алмаз Асатулла без проблем совмещает с учебой. Где находит на все время? Тут все просто. Мой собеседник считает, что успех любого дела зависит от правильного и грамотного планирования. Только так можно везде успеть, при этом делать все основательно, творчески и своевременно.

Нашлось на выставке также место авторским свидетельствам и патентам на изобретения, которые коллектив школы получал на протяжении учебного года. Их целых 11, многие из них являются результатом совместного труда детей и взрослых. Все они направлены на то, чтобы помочь школьникам в учебе, усвоении знаний, творческом развитии и воспитании всесторонне развитых личностей.