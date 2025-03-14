Процесс аттестации педагогов автоматизируют в Казахстане

В данное время на платформе «Ұстаз» проходит первый этап аттестации преподавателей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 января 2025 года началось поэтапное внедрение Национальной платформы непрерывного профессионального развития педагога «Ұстаз», которая позволяет автоматизировать процесс аттестации и сделать его более прозрачным, сообщает Kazpravda.kz

По данным Минпросвещения, на данный момент на платформе проходит первый этап аттестации педагогов, претендующих на присвоение или подтверждение квалификационных категорий «педагог-модератор» и «педагог-эксперт».

Для каждого аттестующегося педагога создается личный кабинет, где фиксируются результаты наблюдений за уроками, уровень успеваемости учащихся, профессиональные достижения и активность в педагогическом сообществе. Это обеспечивает системный мониторинг и делает весь процесс более открытым и объективным.

«Автоматизация аттестации на платформе «Ұстаз» позволяет исключить субъективность, соблюдая ключевые принципы оценивания — валидность, надежность и объективность. Система помогает педагогам анализировать свою деятельность и постоянно совершенствовать практику, а также упрощает процедуру наблюдения за уроками и образовательными мероприятиями», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Там же добавили, что в 2025 году аттестацию через платформу пройдут около 150 тысяч казахстанских педагогов.