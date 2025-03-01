Протянуть руку помощи

Общество
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Валентина Мелехова, Костанайская область

Людей, готовых прийти на помощь ближнему в трудную минуту, с каждым годом становится больше. Волонтеры давно стали неотъемлемой частью гражданского общества. Их труд невозможно переоценить: зачастую это ежедневная сложная работа, требующая выдержки и сил как моральных, так и физических.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прошлой весной в нескольких регионах страны ряд районов «накрыл» мощный паводок. В Костанайской области подтоплениям подверглись южные районы, а также областной центр. Проживающих в зонах риска предупредили о возможном наводнении, однако большая вода все равно застала людей врасплох. Людмила Гавришко, чей дом был расположен вблизи реки Тобол, первой ощутила всю мощь природной стихии. И если бы не волонтеры, потерь было бы куда больше.

– Пятого апреля уровень Тобола стал резко повышаться, примерно в полдень вода пошла в арык и начала подступать к моему дому. Я побежала на Набережную, где волонтеры второй день подряд наполняли мешкотару песком и укладывали вдоль берега. «Ребята, вода подходит к моему дому, помогите!» – закричала я им. И они тут же загрузили в машину мешки, поехали по нашему адресу. Пятеро мужчин установили барьер высотой в пять мешков, складывая их друг на друга от сарая и до самых ворот. Мешков не хватало, и они поехали второй раз, привезли еще. Работали быстро и слаженно, без лишних слов. Помню, как прониклась к ним глубоким уважением, – рассказала Людмила Гавришко.

Вскоре помощь понадобилась и соседям. Вода наступала. Волонтеры только и успевали сооружать барьеры из мешков с песком у домов. Конечно, от затоплений это не помогло, но позволило местным жителям выиграть время, чтобы спасти хоть часть своего имущества.

– Никто не думал, что будет столько воды. Я успела только новый телевизор затащить в машину и увезти. Сейчас он помогает мне коротать вечера в новом, построенном для меня, доме, – говорит Людмила Гавришко.

К утру многие дома в районе Колесные ряды наполовину стояли в воде. Тогда подоспела другая группа волонтеров: зоозащитники на лодках спасали попавших в плен стихии животных.

– Поначалу мы даже поду­мали, что это воры, – уже с улыбкой вспоминает жительница района Марина Колис­ниченко. – Одна девушка запускала дрон, с помощью которого они могли увидеть, на какой крыше, в каком дворе остались кошки и собаки. Затем они звонили хозяевам и просили их забрать. Тем животным, которых не удавалось вытащить, оставляли корм, забрасывали его прямо через ворота. Было и страшно, и вместе с тем отрадно, что есть такие люди, которые готовы помогать совсем незнакомым людям.

Вот уже третий год людей с большим сердцем и широкой душой вспоминают жители поселка Аманкарагай Аулиекольского района. В сентябре 2022-го почти сотня семей лишилась крова из-за страшного пожара. Тех, кому некуда было пойти, разместили в школах, больницах, где в срочном порядке организовали эвакопункты. Но в помощи нуждались и те, кто ютился у родственников.

– Все произошло поздним вечером и очень быстро. Весь поселок окутало дымом. Люди испугались и бросились бежать буквально кто в чем был. В итоге у многих вообще ничего не осталось... Многие казахстанцы в первый же день стали собирать гуманитарную помощь. Одежду, продукты, средства гигиены огромными фурами везли со всех уголков страны. Представляете, какой труд – все это принять, отсортировать и раздать нуждающимся. Этой работой и занимались волонтеры, за что им огромное спасибо, – поделилась жительница пострадавшего поселка Ирина Егорова.

Сегодня костанайцы, пережившие бедствия, вызванные природными явлениями, вспоминают те дни как страшный сон. Но помощь людей, оказавшихся рядом в трудную минуту, и сейчас вызывает у них самые добрые мысли и чувства.

#благодарность #волонтеры #День благодарения

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