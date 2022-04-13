На дорогах страны установлено около 17 тыс. автоматических камер фиксации нарушений ПДД, благодаря которым только с начала года выявлено порядка 517 тыс. нарушений и взыскано в бюджет 3,6 млрд тенге штрафов.

Об этом на брифинге в СЦК проинформировал председатель Комитета административной полиции МВД РК Атыгай Арыс­танов. Он уточнил, что за последние 5 лет на дорогах страны ежегодно погибают более 2 тыс. человек, еще свыше 20 тыс. получают ранения и травмы. В текущем году уже произошло свыше 2 600 ДТП, в которых погибло 410 и ранено более 3,5 тыс. человек.

– Одной из основных причин совершения дорожно-транс­портных происшествий по-прежнему остается грубое несоблюдение водителями правил дорожного движения. Водители и пешеходы самонадеянно рассчитывают избежать опасности на дороге и зачастую халатно относятся к соблюдению элементарных требований, – сказал Атыгай Арыстанов.

Определенная доля ДТП происходит из-за водителей, которые игнорируют информацию о закрытии дорог по причине ухудшения погодных условий. За прошедшую зиму, к примеру, при осложнении погодных условий в пяти областях страны произошло несколько массовых дорожно-транспортных происшествий на автодорогах Алматинской, Акмолинской и Карагандинской областей. Треть всех ДТП, по сведениям МВД, происходит по причине превышения скоростного режима.

Немало аварий случается и по вине пешеходов. Но особое внимание председатель КАП обратил на дорожно-транспортные происшествия с участием детей.

– Они одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. Дети физически не защищены и, как правило, получают тяжелые травмы, в том числе несовместимые с жизнью, – продолжил Атыгай Арыстанов.

Всего за три месяца текущего года допущено 465 ДТП с учас­тием детей, в которых 33 ребенка погибли и 592 получили ранения. Так, трагический случай произошел 4 апреля в Кызылординской области, где под колесами минивэна погиб двухлетний ребенок. При этом водитель занимался организованной перевозкой групп детей…

Спикер отметил, что в рамках осуществления надзора за дорожным движением полицейскими в 2022 году пресечено свыше 1,2 млн нарушений ПДД. 41% от всех нарушений составляет превышение установленной скорос­ти движения. Задержано почти 5,7 тыс. водителей и за управление транспортом в состоянии опьянения. И это несмотря на ужесточение наказаний за данное правонарушение – 15 суток административного ареста и лишение водительских прав на 7 лет. Причем в случаях, если такие водители вновь садятся за руль в состоянии опьянения, им грозит уже тюремный срок и пожизненное лишение права управления транспортным средством.

Как отметил председатель комитета, основную динамику статистки по ДТП и раненым в стране определяют населенные пункты, улично-дорожная сеть которых должна быть безопасной за счет обустройства необходимой дорожной инфраструктурой и техническими средствами регулирования дорожного движения. Поэтому реализуется комплекс мероприя­тий, включающих перевод автодорог в первую техническую категорию с обустройством ограждений, препятствующих выезду транспортных средств на встречную полосу движения и выходу пешеходов на проезжую часть; расширение сети автоматизированных систем контроля за дорожным движением; установку табло отсчета обратного времени на светофорных объектах; строительство разноуровневых пешеходных переходов на наиболее интенсивных участках автодорог и другое.