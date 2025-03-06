Проверка одобрений транспортных средств и шасси станет строже

С 23 февраля 2025 года вступили в силу изменения в Правила проверки правильности и обоснованности оформления одобрений типа транспортного средства и шасси, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Они утверждены приказом министра торговли и интеграции РК от 8 июня 2021 года № 397-НҚ.

Теперь перечень доказательных материалов, предоставляемых для проверки, дополнен:

• декларацией о соответствии;

• протоколами технической экспертизы.

Эти документы стали неотъемлемой частью оценки соответствия транспортных средств. При положительном результате проверки технический секретариат оформляет заключение о правильности и обоснованности одобрения.

Они направлены на усиление проверки документов, повышая качество их оформления и соответствие техническим требованиям безопасности.