Проверка одобрений транспортных средств и шасси станет строже

С 23 февраля 2025 года вступили в силу изменения в Правила проверки правильности и обоснованности оформления одобрений типа транспортного средства и шасси, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК
Они утверждены приказом министра торговли и интеграции РК от 8 июня 2021 года № 397-НҚ.
Теперь перечень доказательных материалов, предоставляемых для проверки, дополнен:
• декларацией о соответствии;
• протоколами технической экспертизы.
Эти документы стали неотъемлемой частью оценки соответствия транспортных средств. При положительном результате проверки технический секретариат оформляет заключение о правильности и обоснованности одобрения.
Они направлены на усиление проверки документов, повышая качество их оформления и соответствие техническим требованиям безопасности.