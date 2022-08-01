Проверки дают результат

С начала года прокурорами прекращено необоснованное уголовное преследование в отношении 1 077 человек. Из служебных помещений и изоляторов временного содержания освобождены 512 человек.

Такие цифры на заседании коллегии в Генеральной прокуратуре озвучил глава надзорного органа Берик Асылов. Он также отметил, что с начала года во исполнение поручений Главы государства усилия прокуроров были сфокусированы на установлении причин и деталей «январской трагедии», выявлении организаторов и активных участников терактов и массовых беспорядков. На сегодняшний день по результатам расследования этих событий в суд направлено 474 уголовных дела, осуждены 717 лиц (за участие в беспорядках, совершение краж, грабежей, хранение и ношение оружия).

Также было отмечено, что сейчас идет поэтапная модернизация уголовного процесса. В рамках внедрения трехзвенной модели прокурорами проверено 189 тыс. процессуальных решений. С начала года по новому порядку составлено 570 обвинительных актов по особо тяжким преступлениям.

В целом благодаря «прокурорскому фильтру» последовательно сокращается количество нарушений конституционных прав граждан на досудебной стадии. Особое внимание уделяется защите конституционных прав лиц, вовлеченных в уголовную орбиту.

– По инициативе прокуроров приведены в соответствие с законом судебные приговоры в отношении 634 лиц. При этом улучшено положение 130 осуж­денных, оправданы – 15, – проинформировал Берик Асылов. – В социально-экономической сфере по актам прокуроров устранено свыше восьми тысяч нарушений законности. В бюджет возвращено более 15 миллиардов тенге. К различным видам ответственнос­ти привлечено 14,5 тысячи лиц.

Наведен порядок и в области таможенного регулирования и рынка сжиженного нефтяного газа. Вскрыты серьезные нарушения, «серые» схемы хищений и коррупции.

В то же время проведены проверки по защите прав лиц с инвалидностью, по вопросам ценообразования на медицинские изделия, деятельности крупных оптовых рынков и др. Восстановлены трудовые права более 184 тыс. лиц, погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 1,1 млрд тенге.

Что касается гражданских, административных дел, то было исправлено свыше 2,1 тыс. судебных актов, предотвращены потери бюджета на 6,7 млрд тенге. Значимые результаты достигнуты в одном из приоритетных направлений надзора – защите бизнеса. Так, по нарушениям в сфере предпринимательства внесено 845 актов надзора, отменены 5,5 тыс. адмвзысканий на сумму свыше 212 млн тенге, пресечено и отменено свыше 6,2 тыс. незаконных проверок и иных форм контроля, к ответственности привлечено свыше 650 лиц. Активизирована работа и по возврату в страну незаконно выведенных финансовых средств, а также пресечению деятельности олигополий.

Обращая внимание на масштабность и значимость стоящих перед надзорным органом задач, Берик Асылов потребовал от прокуроров обеспечить комп­лексную защиту прав граждан, бизнеса и интересов государства, а также усилить координирующую роль в борьбе с преступнос­тью, проинформировала пресс-служба ГП РК.