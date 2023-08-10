Провизоров обяжут иметь сертификат

Специальность «Провизор» теперь подлежит сертификации, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.

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Согласно информации, приказом министра здравоохранения от 1 августа 2023 года в перечень специальностей и специализаций, подлежащих сертификации специалистов в области здравоохранения, внесены изменения.

Так, в новой редакции в список специальностей работников с высшим и послевузовским фармацевтическим образованием включена специальность «Провизор». Она имеет 2 специализации – «Клиническая фармация» и «Управление качеством в фармации».

Кроме этого, сертификации теперь подлежат и работники с техническим и профессиональным фармацевтическим образованием – по специальности «Фармация» (ассистент провизора, фармация).

В ведомстве напоминают, что госуслуга по выдаче сертификатов специалиста в сфере обращения лекарств осуществляется территориальными департаментами комитета.

Отмечается, что сертификат необходим специалистам, которые планируют и работают в организациях здравоохранения в сфере обращения лекарственных средств, таких как фармацевтическое производство, аптеки, аптечные склады, аптечные пункты.

«Подать заявку вы можете на сайте elicense.kz, выбрав вкладку «Здравоохранение», и далее, кликнув на услугу «Выдача сертификата специалиста в сфере обращения лекарственных средств», – пояснили в комитете.

В ведомстве добавили ,что документ опубликован 7 августа и вступает в силу по истечению 10 календарных дней.