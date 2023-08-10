Провизоров обяжут иметь сертификат

Здравоохранение
137
Кунапия Гульмира
корреспондент

Специальность «Провизор» теперь подлежит сертификации, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.

Фото: Kazpravda.kz

Согласно информации, приказом министра здравоохранения от 1 августа 2023 года в перечень специальностей и специализаций, подлежащих сертификации специалистов в области здравоохранения, внесены изменения.

Так, в новой редакции в список специальностей работников с высшим и послевузовским фармацевтическим образованием включена специальность «Провизор». Она имеет 2 специализации – «Клиническая фармация» и «Управление качеством в фармации».

Кроме этого, сертификации теперь подлежат и работники с техническим и профессиональным фармацевтическим образованием – по специальности «Фармация» (ассистент провизора, фармация).

В ведомстве напоминают, что госуслуга по выдаче сертификатов специалиста в сфере обращения лекарств осуществляется территориальными департаментами комитета.

Отмечается, что сертификат необходим специалистам, которые планируют и работают в организациях здравоохранения в сфере обращения лекарственных средств, таких как фармацевтическое производство, аптеки, аптечные склады, аптечные пункты.

«Подать заявку вы можете на сайте elicense.kz, выбрав вкладку «Здравоохранение», и далее, кликнув на услугу «Выдача сертификата специалиста в сфере обращения лекарственных средств», – пояснили в комитете.

В ведомстве добавили ,что документ опубликован 7 августа и вступает в силу по истечению 10 календарных дней.

#Минздрав #лекарства #сертификация #провизор

Популярное

Все
С 2017 года в Кокшетау работает социальный дневной стационар «Круг друзей»
Высокая важность нефтепровода КТК для мирового рынка и его глобальных игроков может послужить защитой от рисков, связанных с военными действиями в Черном море
Каждые выходные на трассе Алматы – Конаев образуются многокилометровые пробки
А бил ли мальчик?
Где ж ваши «ушки на макушке»?
Матч упущенных возможностей
Как не наломать дров
Время особенных людей
Инфополе Казахстана не должно превратиться в «фейковую яму»
Инвестиции экономике в поддержку
Путь Абая
«Шаги» по воде
Деятельность в сфере порноиндустрии транснациональной ОПГ пресекли в РК
Есть кто дома?
Спасли ребенка
О чем говорят наши гены
Касым-Жомарт Токаев: Нельзя испытывать терпение граждан
Школы ждут учеников
В школы – за новыми знаниями
Нам не повезло – Рыбакина высказалась о непростой победе на турнире в Монреале
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
Пожар в алматинском ЖК «Аккент» обнажил проблемы пожарной безопасности в многоэтажных домах
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Первый шаг на пути к «гламурному» туризму сделан в Северо-Казахстанской области: на соснах в местной Имантау-Шалкарской курортной зоне появились… электрические розетки
В Алматинской области снесен очередной производственный объект, сооруженный без разрешения государственных уполномоченных органов
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
Антикор ищет волонтеров
Почти 14 млн тенге отсудила жительница Костаная у акима
В Восточном Казахстане суд оштрафовал ряд строительных компаний за незаконное привлечение средств дольщиков
Развитие торговых путей и перспективы сотрудничества обсудил Жумангарин с министром торговли и промышленности Афганистана
До 14 увеличилось количество воспитанников карагандинского интерната, которые попали в больницу с отравлением
Взрыв произошел на фосфорном заводе в Таразе, есть пострадавшие
КТК механически готов перекачивать больше нефти из Казахстана
Ребенок разрисовал надгробные плиты на кладбище в Кентау
Новый список запрещенных предметов к перевозке в самолете утвердили в Казахстане
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай

Читайте также

11 медколледжей в Казахстане не прошли госаттестацию
Касым-Жомарт Токаев посетил клинику ASTANA VISION PAVLODAR
ВОЗ предупредила о смертельно опасном индийском сиропе. Про…
Ключевые объекты в железнодорожной сфере возвращают в собст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]