Статьи Прямая речь Владимир БОЖКО, заместитель председателя Мажилиса Парламента РК:

Это ли не очевидное доказательство величайшего авторитета страны и ее руководителя? Тем более, если учесть, что среди претендентов были государства гораздо более крупные, с населением в десятки миллионов человек. Это большая заслуга и Министерства иностранных дел, и депутатского корпуса, который я сегодня с большим удовольствием поздравил. Это и работа Комитета по международным делам, в их числе депутатов Куаныша Султанова, Маулена Ашимбаева, которые были уполномочены Президентом на проведение переговоров с руководителями иностранных государств именно по проработке вопросов вхождения Казахстана в непостоянные члены Совбеза ООН.



Я уверен, что за эти два года Казахстан проя­вит инициативу и будет дальше утверж­дать те великие идеи, которых мы придерживаемся и которые базируются на конструктивной миролюбивой политике как внутри страны, так и за ее пределами. Думаю, что это право мы заслужили и тем, что Казахстан демонстрирует динамичный рост и устойчивое развитие, обеспечивая повышение материального благосостояния, совершенствуя социально-экономическую политику. Радует то, что мы получили дополнительные возможности в рамках ООН для продолжения международной деятельности, направленной на нераспространение ядерного оружия и обеспечение региональной и глобальной безопасности.

