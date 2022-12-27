Прямая речь

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Серик Негимов, профессор, доктор филологических наук

– Есть мудрое изречение Томаса Карлейля: «История мира – это биография великих людей».

Известно, что лингвистические, филологичес­кие, философские, стилистические исследования наследия Абая несут особый, бесценный вклад в развитие науки.

Наследие Абая, который является символом, пас­портом нашей нации, – это история нашего народа. Творчеством Абая подтверждены национальные, стратегические, гуманистические и общечеловеческие ценности.

В фундаментальных монографиях, изданных «Абай академиясы», описаны творчество, философия, эстетика, этногеография, этнокультура поэта, его вклад как в казахскую, так и в мировую цивилизацию. Труды по абаеведению можно считать развитием нашей духовности.

Изданные мною монографии «Художественное и научное мировоззрение Абая», «Мастерство Абая», «Принципы Абая», над которыми работалось не один год, позволили изучить изнанку текстов Абая, его особенный художественный мир, еще раз насладиться мастерством слога, понять глубочайшую философию мыслей, в которых сокрыта потаенная печаль, вся глубина боли, достояние казахского народа.

Познавая принципы Абая, стратегическое, этичес­кое значение каждого его предложения, мы пытались дойти до самой сути, определить смысловое значение, растолковать слова, предложения, несущие духовное великолепие.

XXI век определил мировоззренческий смысл каждого из нас. В сегодняшнем дне наш казахский философ обозначил всю глубинную сущность национального сознания. Исследование и познание трудов, образа жизни Абая, переосмысление его творческого наследия – это фактически открытие самого себя, каждого из нас, кто душой и мыслью со своим народом, в котором есть непоколебимая вера, что то наследие, та история, оставленная нам в наследство, непременно должна быть передана будущим поколениям. Начало положено. Продолжение будет.

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