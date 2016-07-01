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Прямая речь
Роман КИМ, депутат Мажилиса Парламента РК:
В такое непростое время, когда во всем мире происходят противоречивые процессы, избрание нашей страны в состав самого важного политического органа ООН, на который возложены полномочия по поддержанию глобального мира и безопасности, – это подтверждение большого уважения, которым пользуется Казахстан на международной арене, как страна, выдвигающая глобальные миротворческие инициативы и проводящая миролюбивую конструктивную внешнюю и внутреннюю политику.Теперь Казахстан сможет участвовать в важнейших мировых процессах на более высоком уровне.
Наша страна стала первым государством Центральной Азии, избранным в СБ ООН. Кандидатуру Казахстана поддержали 138 государств из 193 государств – членов ООН, принявших участие в голосовании.
Безусловно, избрание Казахстана членом СБ ООН – это непосредственная заслуга нашего Президента Нурсултана Назарбаева. Данный факт свершился благодаря настойчивости Главы государства, его признанного международного авторитета, огромной работе, которая была проведена.

Со вступлением Казахстана в Совбез ООН у нашей страны открываются новые перспективы в продвижении актуальных инициатив, направленных на сохранение мира и стабильности.

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