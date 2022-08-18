Птица попала в двигатель самолета, летевшего из Алматы в Атырау

В авиакомпании "Эйр Астана" сообщили о задержке рейса "Атырау - Алматы", передает Kazpravda.kz.

"Сегодня на послеполетном осмотре воздушного судна Airbus A320, выполнившего рейс КС877 Алматы - Атырау, обнаружены следы попадания птицы в двигатель. Эксплуатация борта приостановлена для оценки технического состояния. В связи с этим рейс КС878 Атырау - Алматы будет выполнен с задержкой. Статус рейса просим узнавать по ссылке", - говорится в информации компании.