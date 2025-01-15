Публичный реестр коррупционеров, уголовная ответственность за обещание взятки – законопроект

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект поправок по вопросам противодействия коррупции и сопутствующие поправки в КоАП по вопросам противодействия коррупции, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов, большая часть поправок направлена на реализацию Концепции антикоррупционной политики до 2026 года.

Так законопроектом вводится публичный реестр коррупционеров. Замглавы АПК подчеркнул, что это профилактический инструмент и основная его цель – через общественное порицание сформировать в обществе нетерпимость к коррупции. В реестр будут включаться сведения об осужденных за совершение тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений.

«Основанием для включения лиц в реестр будет являться вступивший в законную силу обвинительный приговор. Исключение из реестра будет возможным на основании вступившего в законную силу оправдательного приговора и погашения судимости. Реестр будет размещаться на сайте АПК. В реестр будут включаться лица, которые будут осуждены уже после введения в действие закона, так как согласно Закону «О правовых актах» законы, ухудшающие положение граждан, обратной силы не имеют», - пояснил Саркулов.

Также в закон «О противодействии коррупции» дополняется новой главой «Конфликт интересов». В данной главе предусмотрены обязанности госслужащих и их руководителей при наличии конфликта интересов. Так, сообщения о конфликте интересов или информацию о конфликте интересов, полученную из других источников, будут рассматривать в госорганах уполномоченные по этике, в квазигосударственных организациях – антикоррупционные комплаенс-службы, а при их отсутствии, кадровые службы.

Указанные подразделения по итогам рассмотрения сообщения будут предоставлять руководству органа или организации рекомендации по предотвращению и урегулированию конфликта интересов или заключение об отсутствии конфликта интересов.

При наличии конфликта интересов руководство госоргана или организации обязано будет в течение 10 рабочих дней со дня получения рекомендации принять меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, в т.ч. отстранить служащего от исполнения должностных обязанностей в той части, где возник конфликт интересов, и поручить другому лицу рассмотрение соответствующего заявления, поручения, документа и т.п.

Первый руководитель госоргана или организации обязан своевременно делегировать свои полномочия для объективного принятия решения по вопросу, по которому у него возник конфликт интересов, своему заместителю или иному уполномоченному лицу.

Законопроектом вводится понятие «личный интерес – материальная и или иная заинтересованность госслужащего и приравненному к нему лица, способная оказывать влияние на решения при осуществлении должностных обязанностей».

В настоящее время согласно Закону «О противодействии коррупции», госслужащий обязан направить письменное обращение своему руководству о возникшем или возможном конфликте интересов. Руководство в свою очередь обязано по поступившему обращению своевременно принять меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Законопроектом установлен срок, в течение которого необходимо сообщить руководству о конфликте интересов – 3 рабочих дня.

«Примеры конфликта интересов: судье на рассмотрение поступит гражданское дело об имущественном споре. При этом, одной из сторон в деле является двоюродный брат судьи. В данном случае может иметь заинтересованность судьи в принятии судебного решения в пользу двоюродного брата. Госслужащая является членом конкурсной комиссии при проведении конкурса на вакантную должность. При этом, одним из участников конкурса является близкая подруга госслужащей. Госслужащая может быть заинтересована в поступлении подруги на госслужбу. Следователю на рассмотрение поступает уголовное дело, по которому подозреваемым является брат его супруги. Следователь может быть заинтересован в освобождении свойственника от уголовной ответственности. Во всех вышеуказанных случаях, полагаем, имеет место конфликт интересов, о котором судья, госслужащая и следователь должны уведомить своевременно свое руководство. Руководство в свою очередь, должно принять меры по передаче гражданского или уголовного дела на рассмотрение другому судье или следователю, соответственно. В составе конкурсной комиссии должна быть проведена замена члена комиссии», - сказал Саркулов.

При этом он отметил, что за непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также за осуществление должностных полномочий при наличии конфликта интересов будет установлена административная ответственность.

Кроме того, проектом вводится декларирование личных интересов. Согласно процедуре лицо, поступающее на государственную должность или либо должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, должно будет представить в кадровую службу по месту работы декларацию о личных интересах. За несвоевременное представление или недостоверное заполнение декларации о личных интересах госслужащие и приравненные к ним лица будут привлекаться к дисциплинарной ответственности.

Предусмотрено введение уголовной ответственности за обещание или предложение взятки

«Это одна из ключевых инициатив законопроекта. Этот вопрос стоит на повестке уже 16 лет. О необходимости принятия законодательных мер по признанию в качестве уголовно наказуемых деяний обещания, предложения взятки, вымогательства взятки было указано в Конвенции ООН против коррупции, ратифицированной Казахстаном еще в мае 2008 года. Судебно-следственная практика за рубежом по таким преступлениям минимальна, выявляются буквально единичные случаи, но сам факт наличия подобной статьи дисциплинирует и формирует соответствующую культуру, когда даже разговоры о взятках становятся неприемлемыми. Признание договоренности о взятке оконченным преступлением будет иметь ярко выраженный профилактический эффект, что позволит пресекать взяточничество до причинения ущерба государству», - выразил позицию АПК Саркулов.

Также совершенствуется работа по выявлению преступлений, связанных с вымогательством незаконного вознаграждения работником госоргана, государственной и негосударственной организации

Регулярные социологические замеры показывают, что граждане сталкиваются с незаконными действиями, вымогательствами вознаграждений в ЦОНах, больницах, вузах, банках и т.д. За 2023 год в call-центр Антикоррупционной службы поступило более 27 тысяч звонков, в том числе около 2 тыс. звонков по вопросам eGov и жалобы на работников ЦОН. Так, поступило 1,5 тысячи обращений по вопросам медицинского обслуживания, 940 звонков с жалобами в сфере образования. Уголовная ответственность работников указанных организаций за получение незаконных вознаграждений наступает по действующей статье 247 УК. Несмотря на то, что это не чиновники, и, соответственно, не субъекты коррупционных преступлений, но тем не менее, в глазах общественности это воспринимается как коррупция в масштабах страны.

Кроме того, предусмотрено совершенствование правовых механизмов ответственности за непринятие мер по противодействию коррупции, усиление ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений.