Пушкину – 225: отличный повод вспомнить вечные строфы

Хорошая это примета – встретить Александра Сергеевича, бредущего по астанинскому Арбату. Почему хорошая? А он вам может подарить значок со своим изображением, чем не хорошо? Правда, исключительно в обмен на ваши правильные ответы. Например, какого же именно числа день рождения у Пушкина? Или как звали батюшку великого поэта? Кстати, на этом вопросе сыплются почти все, прямо зависают, потом застенчиво так интересуются: «Сергей ведь, да?»

А другие, наоборот, ответив на все вопросы верно, еще и с удовольствием читают по памяти пушкинские строки. Популярнее всего, конечно, «У Лукоморья дуб зеленый…», но вспоминают и про Арину Родионовну, и про мороз и солн­це, и даже «Во глубине сибирских руд».

А с чего, собственно, Пушкин вообще бродит по городу? Еще и не один – их, в масках с лицом стихотворца, сразу несколько.

Все просто: в преддверии очередного дня рождения Александра Сергеевича Русский дом запустил акцию «Пушкины гуляют по Казахстану». Хотя, наверное, будет правильнее считать это уже доброй традицией – Пушкины отправились в народ уже в шестой раз.

– В первый год у нас вышли 220 Пушкиных по всему Казахстану – в честь 220-летия поэта. И с каждым годом количество городов, желающих и у себя провести такой мини-парад, растет. В этом году уже около двух тысяч Пушкиных прогуляются по улицам казахстанских городов, – рассказала руководитель культурных и просветительских программ представительства Россотрудничества в Казахстане Ольга Скальчук.

В Россотрудничестве признают: очень хочется, чтобы Пушкин был современным, понятным молодежи, не вызывал скуку. Чтобы когда новое поколение в школе сталкивалось с творчеством Александра Сереевича, оно не воспринимало его как неизбежную обязаловку. Да, Пушкина можно и нужно подать в модернизированном варианте, так, как ближе и понятнее детям, и тогда интерес быстрее завяжется и останется с ними дольше. Вспомните-ка певца Jony: он умело вплел «Буря мглою небо кроет» в свою песенную романтику, в итоге стала популярной не только сама песня, но и Александр Сергеевич получил свою долю славы у молодежи.

– После таких проходов мы четко видим всплеск интереса. Не только к самой акции, но и в желании и учителей, и самих школьников ближе узнать великого русского поэта. В Кызылординской области есть средняя школа, где обучение идет только на государственном языке. И в этот раз, готовясь к акции, мы передали им несколько масок. А через день звонок: «Нам надо еще, на всю школу!» А там почти две тысячи учеников! Кто-то надел маску в школьном коридоре, увидели другие, захотели тоже, а там уже слово за слово – и ребята захотели присоединиться к пушкинским мероп­риятиям, – продолжает Ольга.

Изюминкой нынешнего прохода Пушкиных стало участие в нем Алиюши Кайырбаевой, наверное, самой юной поклонницы поэта. Она приехала с мамой из родного Атбасара. Наряженная в расшитый стеклярусом казахский нацио­нальный костюм, Алия просто «рвала» публику на Арбате: приложив ручки к сердцу, эмоционально прочла сразу несколько отрывков из произведений Александра Сергеевича.

– Люблю «Онегина»! А самое любимое стихотоворение – «Я вас любил», – бойко заявила девочка и тут же его продек­ламировала.

Любовь такая к русской поэзии у Алиюши от мамы: когда-то ей запало в душу «Письмо Татьяны к Онегину», трехлетняя тогда дочка услышала мамины повторения вполголоса и тоже «запала». Хотя к тому времени девочка уже назубок знала «У Лукоморья».

– Учим стихи быстро, даже не учим, а просто идем гулять, проговариваем, и у Алии оно само откладывается, тем более что я объясняю каждое непонятное слово. Поэтому и рассказывает дочка с таким воодушевлением, – поделилась Асель Кайырбаева.