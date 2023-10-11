Пусть лучше украдут?

Общество
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Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Почти на 15% по сравнению с прошлым годом возросло в регионе число фактов кражи скота.

По данным департамента полиции ЗКО, озвученным на недавнем совещании в акимате области, зарегистрированы кражи 124 голов скота, раскрыты 79 фактов. 93 головы были украдены со свободного выгула.

Между тем скот на вольном выпасе становится не только объектом краж, но и причиной дорожно-транспортных происшествий. Если днем за сельхозживотными присматривают пастухи, то ночью скот предоставлен сам себе и нередко выходит на дороги. Так, в Сырымском районе, где с начала года зарегистрировано 25 краж сельхозживотных, произошло 15 аварий с участием скота, в которых один человек погиб и восемь получили ранения. При этом установлены лишь четыре собственника животных. В Акжаикском районе таких ДТП произошло уже 28, пострадал один человек. Лишь в пяти случаях удалось установить владельцев животных, ставших причиной несчастных случаев.

Почему складывается такая ситуация, разъяснил руководитель управления ветеринарии ЗКО Серик Нурмагамбетов. По его словам, в Сырымском районе специалисты ветстанции взяли кровь на исследование, сделали прививки и поставили животным бирки. А через неделю проверили скот и выяснили, что у половины этих животных бирок уже нет. Оказалось, что жители сел, чьи дома расположены у дорог, сами снимают их, чтобы избежать ответственности в случае, если скот станет причиной ДТП.

Представители районных акиматов предложили запретить продажу скота ночью. По словам полицейских, в Жангалинском, Бурлинском, Бокейординском, Казталовском, Сырымском, Таскалинском, Теректинском районах и районе Байтерек убойные пункты не оборудованы видеокамерами, и не известно чей скот, тем более ночью, там забивают. Полиция постоянно проводит разъяснительную работу с владельцами этих пунктов. Кроме того, не хватает и штрафстоянок для скота, а те, что есть, не оборудованы соответствующим образом.

Аким области Нариман Турегалиев поручил управлению ветеринарии предоставить реальные цифры по поголовью скота и внести их в базы данных, а сотрудникам полиции вместе с райакиматами – чаще проводить рейды и привлекать к ответственности владельцев скота как пасущегося без присмотра, так и слишком часто «теряющего» бирки.

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