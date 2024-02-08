Путь, не усыпанный лепестками роз

Спокойная и размеренная жизнь супругов изменилась в одночасье, когда они взяли под опеку первых детей из детского дома. Сегодня о паре из Бурабайского района, посвятивших жизнь воспитанию приемных детей, знают далеко за пределами региона. Публикации в газетах, социальных сетях, изданные Муратом Кабылбаевым книги сделали сельских жителей известными, можно сказать, на весь мир. Но самое главное – в их теплом доме 16 приемных ребятишек узнали, какой бывает настоящая родительская любовь и забота, и кто-то из них только здесь смог впервые произнести заветные слова «әке» и «ана». Со временем четверых детей забрали кровные родственники. Остальные росли одной дружной многонациональной командой вместе с долгожданным сыном супругов – Ибрахимом, которому сейчас 13 лет.

Старшие дети уже шагнули во взрослую жизнь, ведь в семью Кабылбаевых они попали уже будучи подростками. Две дочери вышли замуж, мальчики учатся в колледжах и университетах. В доме подрастают еще шестеро школьников.

До сих пор люди, бывает, задают Мурату вопрос: что подвигло на этот ответственный и сложный шаг?

О том, что у них непременно будут приемные дети, супруги решили еще в начале совместной жизни. После рождения сына, которого ждали долгих десять лет, они взялись за воплощение данного обета. Причем все складывалось так, словно было предначертано свыше. Удалось легко договориться о покупке пустовавшего лет пять коттеджа рядом с родительским домом. Оставался открытым вопрос: сколько детей взять? И аккурат в это время у их коровы появляется теленок с белым пятном на лбу, напоминающим священную для мусульман цифру семь. Решили, что это еще один знак.

Сначала в доме появились четверо детей, через несколько месяцев еще трое. Спустя три года еще трое, через пять лет – двое и в 2021-м – четверо.

Мурат Кабылбаев в деталях помнит свой первый визит в Аккольский детский дом в 2012 году. В кабинете социального педагога перед ним положили стопку личных дел: дескать, изучайте и выбирайте. С чувством дискомфорта, словно ему нужно выбрать не детей, а товар, он взял семь верхних папок, не заглянув ни в одну. Из беседы с педагогом стало понятно: меньше всего шансов попасть в семью у ребят старшего возраста и у детей-сиблингов (братьев и сестер из одной семьи). Откладывая папки, будущий приемный родитель не предполагал, что выбрал именно таких ребятишек.

Вскоре в кабинет знакомиться вошли улыбающиеся ребята, которым, судя по всему, и в детском доме неплохо живется. «Не будет ли детям у нас хуже? Не лишим ли, увезя их в село, комфорта, достатка, которыми они здесь окружены?» – с тревогой думал Мурат по дороге домой. Чистота, уют, условия, созданные для детей в детском доме, весьма впечатлили сельского жителя.

Приехав в Акколь через неделю, увидел уже грустные лица, потухшие глаза детей, решивших, что он за ними не вернется. Оказывается, во время знакомства наученные ребята очень старались понравиться, чтобы вырваться из стен казенного учреждения…

В те годы, вспоминает Мурат Кабылбаев, им, не имевшим родительского опыта, управляться с девятью детьми не было страшно. Знали одно: помогут терпение, ласка и забота. И в этом больше как мама преуспела Орынбасар.

И все же пройденный ими путь легким не назовешь. Не раз от отчаяния и бессилия опускались руки. Но ни один ребенок не увидел ни растерянности, ни сомнений в глазах родителей. Они справились еще и потому, что детишки в семье появлялись постепенно. С каждым ребенком накапливался новый опыт, появлялись знания, отпускала тревожность. Жизнь большой семьи налаживалась. Все вмес­те работали на прилегающем к дому огороде, ухаживали за живностью. Девочки учились у мамы вкусно готовить. Взрос­лые старались всему научить детей, чтобы время, когда они все вместе трудились, играли, отдыхали, осталось светлым воспоминанием на всю жизнь.

По словам собеседника, до 2017 года ему казалось, что о взаимоотношениях с приемными детьми он знает если не все, то многое. Пока у них не появились мальчишки-близнецы Багжан и Магжан. В отличие от всех остальных детей, пробывших в детском доме по два-три года, братья находились там все детство, с двух до 12 лет. Разницу родители почувствовали сразу. Сказать, что им было трудно с этими мальчиками с надломленными душами, значит, не сказать ничего. Пережив потрясение, распрощавшись с поселившимися в душе иллюзиями, как выразился Мурат, начали заново учиться приемному родительству, сложной работе с детскими психологическими травмами.

Мой собеседник – противник больших приемных семей. Считает, не должно быть больше семи-восьми приемных детей. Иначе вся работа может пойти насмарку. Дело в том, что сами Кабылбаевы выбрали лишь первых семерых детей. Остальных забирали, откликаясь на просьбы в том числе и органов опеки. Детский дом в Алматинской области закрылся – с просьбой об устройстве двоих детей обратились к ним. В соседнем селе четверых детей нужно забрать из неблагополучной среды – снова им позвонили. Так в семье появились близнецы, позже четверо сестер и братьев из Бурабайского района. Увидев на фото Лену и Виолетту, но особенно глаза маленьких Артура и Богдана, не смог сказать «нет».

Работая в настоящее время в проекте «Казахстан без сирот», глава семьи продолжает делиться имеющимся опытом на встречах в Школе приемных родителей. Пытается донести до слушателей важное: любой ребенок приходит из детского дома в семью со своим прошлым, душевными травмами. Придется поискать в себе силы, чтобы не переделывать крохотного человечка, а принять таким, какой он есть. С внутренними проблемами, выливающимися порой в агрессию, непослушание или, наоборот, в замкнутость. Чем больше дети находятся в интернатном учреждении, тем сильнее их психологическая травма. На облегчение состояния ребенка, даже недолго пробывшего в детском доме, уходит не менее пяти-шести лет. К сожалению, сегодня в Казахстане отмечается большой процент вторичного сиротства…

– Здорово, что появились Школы приемных родителей. По закону кандидат, не прошедший обучение, не может взять на патронат детей. Вместе с тем у нас отсутствует профессиональный подбор детей для усыновителей. Не знаю, как это должно выглядеть на деле, но психологический анализ потенциальных родителей быть все же должен, – считает Мурат Кабылбаев.

Он убежден: крупно укомплектованные интернатные учреждения – уже архаизм. Весь мир признал их как неэффективную форму.

– Единственный выход – внедрение института профессиональной приемной семьи. Наконец-то начал обсуждаться законопроект о профессиональной приемной семье, – говорит акмолинец.

Он, наверное, одним из первых приемных родителей просто и открыто рассказывал о своей семье. Его первая книга «Покажи мне небо», иллюстрированная рисунками детей, сразу же стала настоящим бестселлером. Ее прочитали люди в разных концах света, для кого-то она послужила методическим пособием.

Однако сегодня первая книга-откровение кажется автору сентиментально-наивным чтивом.

В 2019 году выходит второе, дополненное издание, в котором уже нет места розовым очкам. Меняется интонация повествования. Также откровенно рассказывает он в том числе и о сложном для себя периоде, когда в семье по­явились близнецы. Делясь опытом, рассуждает, как важно суметь выстроить доверительные, здоровые отношения с опекаемыми, говорит о нюансах воспитания детей, переживших психотравму, как вести себя во время конфликта, и многом другом.

К слову, его 19-летние сыновья-близнецы – студенты колледжа, они наиболее трепетно относятся ко всему, что связано с семьей, домом. Бывая в родных стенах на каникулах, наслаждаются каждой минутой, проведенной рядом с родителями, братьями и сестрами. Впрочем, все дети Кабылбаевых любят возвращаться домой. В праздники дом наполняется еще большим движением, голосами, смехом. По прошествии 12 лет глава большой семьи не устает повторять: дети вырастут такими, какими вы их воспитаете.