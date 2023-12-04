Путем прогресса

По словам главы региона Марата Султангазиева, основными локомотивами областной экономики являются промышленность и АПК, которые формируют более 40% валового регионального продукта.

– Местную промышленность на 90% составляют предприятия обрабатывающего сектора, что является одним из самых высоких показателей по респуб­лике. При этом две трети объема производства приходится на выпуск продуктов питания, напитков и табачных изделий, – сказал Марат Султангазиев.

Также он отметил, что в Алматинской области производятся 85% отечественных соков, 60% напитков и мороженого, более половины винных продуктов.

Значительный вклад в социально-экономическое развитие региона вносит малый и средний бизнес, доля которого в ВРП достигла 47%. Это, по словам акима, четвертый показатель по республике.

– Количество субъектов МСБ составило 136,4 тысячи, из них около 26 тысяч открылось в текущем году. В этом секторе занята одна треть всего экономически активного населения, – подчерк­нул Марат Султангазиев.

Объем продукции, производимой МСБ, в денежном выражении составил 1,5 трлн тенге. Малый и средний бизнес формирует 219,4 млрд тенге налоговой базы с ростом свыше 15% к уровню прошлого года. Промышленное производство региона по сравнению с аналогичным периодом 2022-го выросло на 7,7%.

В Алматинской области выпус­каются 48% сэндвич-панелей, 27% стальных труб и профилей, четверть лекарственных и медицинских изделий. За пять лет объем производства на местных заводах увеличился в 1,3 раза и составил 33 млрд тенге.

Особое внимание Марат Султангазиев в своем отчете на площадке СЦК уделил городу G4 City, который призван стать отдельной административной единицей.

– Первый шаг в этом направлении – создание Специальной экономической зоны. Она будет охватывать город G4 City и часть города Конаева. По G4 City планируется привлечение инвес­тиций в объеме 3,7 триллиона тенге, налоговые поступления в размере 3,2 триллиона тенге, а также создание 34 тысяч рабочих мест, – сказал аким.

Работа по созданию города G4 City ведется по поручению Главы государства. Ожидается, что к 2050 году в нем будут проживать более двух миллионов человек.