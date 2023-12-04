Путем прогресса

Свежий выпуск
107
Илья Пащенко

Алматинская область занимает лидирующие позиции по производству медикаментов, металлургической продукции и продовольствия.

фото из архива "КП"

По словам главы региона Марата Султангазиева, основными локомотивами областной экономики являются промышленность и АПК, которые формируют более 40% валового регионального продукта.

– Местную промышленность на 90% составляют предприятия обрабатывающего сектора, что является одним из самых высоких показателей по респуб­лике. При этом две трети объема производства приходится на выпуск продуктов питания, напитков и табачных изделий, – сказал Марат Султангазиев.

Также он отметил, что в Алматинской области производятся 85% отечественных соков, 60% напитков и мороженого, более половины винных продуктов.

Значительный вклад в социально-экономическое развитие региона вносит малый и средний бизнес, доля которого в ВРП достигла 47%. Это, по словам акима, четвертый показатель по республике.

– Количество субъектов МСБ составило 136,4 тысячи, из них около 26 тысяч открылось в текущем году. В этом секторе занята одна треть всего экономически активного населения, – подчерк­нул Марат Султангазиев.

Объем продукции, производимой МСБ, в денежном выражении составил 1,5 трлн тенге. Малый и средний бизнес формирует 219,4 млрд тенге налоговой базы с ростом свыше 15% к уровню прошлого года. Промышленное производство региона по сравнению с аналогичным периодом 2022-го выросло на 7,7%.

В Алматинской области выпус­каются 48% сэндвич-панелей, 27% стальных труб и профилей, четверть лекарственных и медицинских изделий. За пять лет объем производства на местных заводах увеличился в 1,3 раза и составил 33 млрд тенге.

Особое внимание Марат Султангазиев в своем отчете на площадке СЦК уделил городу G4 City, который призван стать отдельной административной единицей.

– Первый шаг в этом направлении – создание Специальной экономической зоны. Она будет охватывать город G4 City и часть города Конаева. По G4 City планируется привлечение инвес­тиций в объеме 3,7 триллиона тенге, налоговые поступления в размере 3,2 триллиона тенге, а также создание 34 тысяч рабочих мест, – сказал аким.

Работа по созданию города G4 City ведется по поручению Главы государства. Ожидается, что к 2050 году в нем будут проживать более двух миллионов человек.

#Алматы #аким #Алматинская область #G4 City

Популярное

Все
Неожиданная победа
Обидно, досадно...
Теоретические шансы
Застройка нелегальная
То ли блогер, то ли жулье
Песни – на устах, имя – в сердцах
Хранители истории
Чем пахнет?
Преемственность поколений
«С «лейкой» и с блокнотом, а то и с пулеметом…»
Путем прогресса
Культурные связи крепнут
Михаил Дауенов – Человек с большой буквы
Ушедшие в бессмертие
Дорога особой опасности
Цены на контроле
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Из ничего и будет ничего
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Журналисты в законе
Чтобы завтра не стало поздно и совестно
Не дожил до скачек: породистого скакуна пустили на "согым" воры в Карагандинской области
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
За отказ от прививок предложили ввести уголовную ответственность
Вступивший в ЧВК "Вагнер" казахстанец получил 6,8 года колонии
Статистику по заболеваемости ОРВИ и гриппом представил Минздрав
В режиме ожидания
Вокалистка из Казахстана победила на международном фестивале
Рельсы, рельсы. Шпалы, шпалы…
"Не понимают!": полиция встревожена итогами опросов студентов о наркотиках
Работники АПК просят ускорить процедуры субсидирования
Бывший налоговик возрождает обанкротившееся хозяйство в сельской глубинке
Вовремя остановить тирана
Как с 2024 года платить налоги сдающим квартиры в аренду
Уроки воспитания для дебоширов
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане

Читайте также

Культурные связи крепнут
Преемственность поколений
Осторожно: тонкий лед!
Достучаться до каждого

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]