Путешествие по родному краю

Году детей в Туркестанской области посвятили караван «История области».

Совместный проект областного управления развития человеческого потенциала и центра дополнительного образования призван познакомить школьников с достопримечательностями региона, пробудить желание увидеть собственными глазами памятники истории, археологии, архитектуры.

Из каждого района в путе­шествие по родному краю отправляются караваны, в составе которых любознательные подростки. Причем программа сос­тавляется так, чтобы объек­ты были разноплановыми, предполагали, что школьники самостоятельно продолжат собирать информацию о них, больше читать, не ограничиваясь только сведениями, прозвучавшими в ходе экскурсии.

Например, юные туристы Ордабасынского района, подключившись к акции «История области», вместе со сверстниками из других населенных пунктов региона посетили Ак мечеть и мавзолей Домалак-ана, расположенные в Байдибекском районе, мавзолей Баба Түкті Шашты Әзіз, историческую местность Карабура. Завершилась поездка в Туркестане, где мечтают побывать многие школьники страны.

Полученные в ходе поездки знания пригодились для учас­тия в конкурсах и викторинах. Победителей поощрили за интерес к истории почетными грамотами и памятными подарками. Такое состязание стало не просто проверкой на внимательность, но и позволило повторить полученную информацию. Ведь своими знаниями и впечатлениями юные путешественники обязательно поделятся с друзьями и одноклассниками, когда пос­ле летних каникул вернутся за парты.