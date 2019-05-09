​Путешествие в мир танца

«Путешествие памяти» – премьера. Хореограф-постановщик Раймондо Ребек (Германия) предлагает задуматься о прошлом и его роли в настоящем, погружает зрителей в мир таинственного и бессознательного.

Мы часто пытаемся в прошлом найти объяснения происходящего сейчас. И главная героиня спектакля «ведет разговор» с отражением своего прошлого о реальном и воображаемом, вспоминает, размышляет, мечтает. Память может создавать причудливые картины, красивые и порой печальные.

– У всех есть воспоминания – и хорошие, и плохие. В определенный момент они исчезают для нас, но продолжают жить в подсознании, влияя на настоящее и формируя будущее, – определяет концепцию постановки хореограф.

Лаконичная, но запоминаю-щаяся символичная сценография, костюмы, выполненные в серо-черных тонах, помогают увидеть и постичь главное – движение мысли и чувств, переданные пластикой танцовщиков. В балетах Раймондо Ребека герои-артис­ты живут, дышат, чувствуют, и создается впечатление, что зритель наблюдает за прекрас­ным процессом погружения в танец. Несомненно, помогает и музыка, разная по времени соз­дания, стилю, наполнению. В спектакле романтика XIX века – сочинения Фридерика Шопена – гармонично сочетается с мелодиями современных композиторов – Эцио Боссо, Филипа Гласса, Фазила Сая.

– Важно, когда ты доверяешь артистам, а артисты доверяют тебе. Это делает творческий процесс незабываемым, – говорил во время репетиций Раймондо Ребек.

Его карьера танцора была успешна и плодотворна, он чувствует артистов, понимает их, и вместе они создали постановку зрелищную, чувственную и эмоциональную.

Спектакль «Прикосновение иллюзии» уже знаком публике, полюбился ей. Хореографа Рикардо Амаранте вдохновили гениальная музыка и судьба Сергея Рахманинова. Звучит Концерт для фортепиано с оркестром № 2 – одно из известнейших произведений в мировой музыкальной культуре. Искусство может помочь преодолеть тревогу, внутренние страхи, колебания, сделать человека сильным и свободным, раскрыть его возможности. Музыка и танец, которые будут царить на сцене Театра «Астана Балет», не оставят в этом сомнений.