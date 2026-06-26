Путешествие в прошлое под стук колес

Удивительный – потому что он, пожалуй, один из немногих, где экспонаты можно не просто посмотреть за стеклами витрин и даже не просто потрогать, а буквально оказаться внутри них.

Речь идет о Музее истории железных дорог Казахстана. Идея его реализации зародилась в минувшем году в рамках Года рабочих профессий. И место для него выбрано самое правильное – на территории столичного вокзала «Нұрлы жол», благо площади позволяют – музей расположился на 3 200 кв. м, на первом уровне вокзального комплекса.

Нашим проводником в мир истории и развития железных дорог стала заместитель директора музея Асель Алитанова, с ней мы прошли все четыре тематические зоны: «Турксиб и Мухамеджан Тынышбаев», «Эволюция локомотивов», «Профессии», «История железных дорог Казахстана». Думается, не надо объяснять, почему имя Мухамеджана Тынышбаева – первого казахского инженера-железнодорожника, внесшего огромный вклад в развитие отечественной железной дороги, конкретно – в строительство Туркестано-Сибирской магистрали (Турксиба) – выведено в название одного из залов. Благодаря его участию были заложены основы школы железнодорожников, им предложены нестандартные решения при проектировании железнодорожных конструкций с учетом особенностей рельефа и сейсмоактивности.

О тех, теперь уже далеких, временах напоминает паровоз серии Ов, «овечка» – такое его ласковое название прижилось. Именно его чаще всего показывали в кинолентах, рисуя реальность стыка XIX и XX веков. Паровоз выдает клубы дыма (экскурсоводы запускают эффект с планшета), а еще инсталляция дополнена ожившими историческими фотографиями на большом экране: Мухамеджан Тынышбаев встречает на перроне Турара Рыскулова.

Следующий зал посвящен эволюции локомотивов. Некоторые из экспонатов – макеты, но многие – оригинальные вырезанные локомотивы. Тач-панели, рассказывающие о конкретной машине, оформлены на трех языках. Рядом со стальными махинами – манекены в форме машинистов тех времен. Представлена здесь и фигура Забиры Жусуповой – первой казашки-машиниста паровоза. Забира надела форму железнодорожника и стала помощником машиниста еще в 1939 году, в годы Великой Отечественной войны бесстрашно возила грузы. Здесь же представители других связанных профессий с полным обмундированием и инструментами.

В кабины можно попасть только с экскурсоводами, исключительно в целях безопасности. Внутри есть все, вплоть до личных вещей, даже виниловый проигрыватель – его принесли сами машинисты, с музыкой и дальние расстояния даются легче.

Пассажирский вагон нового поколения CR200J из Китая со скоростью до 160 км⁄ч – особый экспонат. Он пока не стал на казахстанские рельсы, но это лишь дело времени. Современный состав с сидячими местами, в кабине – как в космическом корабле. Удивили три педали – как в авто! Так устроено, что одна нога машиниста всегда должна находиться на педали, нет ее на месте – сигнал для системы безопасности, с машинистом что-то не так, он не контролирует процесс.

Интерактивный зал «Профессии» – самый инновационный. Система направленного звука – встаешь под «купол», и начинается рассказ на простом, понятном для детей языке.

Хотя почему только для детей? Как признаются сотрудники музея, возможности экспозиции не оставляют равнодушными ни самых маленьких посетителей, ни их родителей. Посидеть за штурвалом симулятора – ну какой взрослый мальчик откажется? Где еще доведется самостоятельно управлять поездом, регулируя скорость, время суток? Также и с Ай-комикс: камера тебя щелкает, и на большом экране появляется видео – (персональный видеокомикс, сгенерированный искусственным интеллектом) на фоне урбанистических пейзажей Астаны.

Но самое ценное в этом зале – Карта династий. Клик по экрану, конкретной области – и разворачивается целое «дерево» потомственных железнодорожников. Например, семья Ахметовых из Карагандинской области – 70 человек из четырех поколений уже много десятилетий трудятся на железной дороге. Совокупный стаж – 1 600 лет!

Если и ваша семья тесно связана с отечественной железнодорожной сферой, можно подать заявку на добавление себя в эту карту: прислать данные, отдел кадров проверит информацию, свяжется с вами напрямую.

Самый последний зал посвящен исключительно казахстанским железнодорожным датам и фактам. Причем создатели экспозиции погрузились в глубь веков, соединив истоки освоения казахских земель с нынешними реалиями. Начали с Ботайской культуры – одомашнивание лошадей, следом – развитие дорог благодаря Великому шелковому пути. А дальше – появление первых вокзалов, сети железных дорог и бегущих по ним составов. Оформлено все это с поразительной точностью и изяществом: на макетах можно рассмотреть самые мелкие детали вагонов, домов, людей.

Особое место занимает белый макет железнодорожного вокзала в Уральске – именно там появил­ся первый вокзал на территории совре­менного Казахстана в 1895 году. Рядом стойка с АR-очками, и благодаря им макет оживает: обретает цвет, по перрону снуют люди. Исторического вокзала в Уральске уже давно нет, но в музее можно заглянуть в прошлое!

Асель Алитанова обратила внимание: вот идет железная дорога, и рядом с каждой станцией – водонапорная башня. Раньше ведь были только паровозы, а им нужна была вода, пути пролегали от башни к башне, а уже следом местность обрастала линиями электропередачи, так и зарождалась цивилизация, так и появлялись города там, где преж­де была бескрайняя степь…

Изюминка экспозиции – вагон Транссибирского экспресса, стоящий особняком, за окнами которого бегут деревья, поля, голубеет небо. Интерьер отделан в стиле всемирно известного Восточного экспресса, атмосфера того времени приглашает устроиться за столиком и неспешно попивать кофе под мерный стук колес…

Музей уже завоевал сердца и внимание: спустя чуть более двух недель после открытия его посетили около 2 500 человек.