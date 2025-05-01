В Maqsut Narikbayev University (MNU) открылась первая выставка в рамках проекта «Восприятие Цент­ральной Азии глазами западных исследователей и путешественников XIX–XX веков».

Проект направлен на популяризацию исторического наследия Центральной Азии. Благодаря оцифровке архив­ных материалов, включая публикации авторитетных изданий, таких как National Geographic, посетители смогут увидеть, как западные этно­графы, путешественники, восто­коведы и лингвисты воспринимали жизнь, культуру и политику региона в разные исторические эпохи.

Выставка, посвященная работам известного венгерского востоковеда и путешественника Арминиуса Вамбери (1832–1913), организована совместно с посольством Венгрии в Казахстане. В этой экспозиции представлены оцифрованные фотоматериалы, уникаль­ный печатный экземпляр из первого тиража его книги «Путешест­вие по Центральной Азии» (1868), а также коллекция историчес­ких снимков, отображающих жизнь региона.

– Эту выставку можно наз­вать данью уважения к трудам наших европейских партнеров. Венгры одними из первых начали изучать культурную составляющую Центрально-Азиатского региона. Этот интерес братского народа помог сохранить видение на древнюю степь, увидеть красоту души номадов, – отметил директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов.

При этом организаторы проекта были настроены не только обсудить артефакты истории, но и в целом отношения между Востоком и Западом, которые имеют многовековую историю.

– Азия издревле являлась мостом между цивилизация­ми, центром Великого шелкового пути, и сегодня этот регион – неотъемлемая часть геополитики, – отметил Еркин Тукумов. – Наши страны и поныне продолжают традиции сотрудничества, мы говорим на одном языке об общих проб­лемах, поддерживаем друг друга в сложные времена, наращивая сотрудничество в формате С5+1.

Выставка работ известного венгерского востоковеда и путешественника Арминиу­са Вамбери проходит с использованием современных технологий. По мнению Чрезвычайного и Полномочного Посла Венгрии в Казахстане Отто Ивана Роны, эту экспозицию можно назвать отражением развития тюркологии как научной дисциплины и ее становления в Венгрии.

– Арминиус Вамбери – один из основателей мировой тюркологии – посвятил свои исследования поиску истоков венгерских племен, обосновавшихся в Центральной Европе. Именно ему принадлежит инициатива дискуссии, которая остается актуальной по сей день: относится ли венгерский язык к тюркской или финно-угорской языковой семье, – отметил посол. – Работы Вамбери заложили прочную основу духовной связи между Венгрией и народами Цент­ральной Азии. Благодаря его исследованиям чувство родства между казахами и венграми сохраняется до наших дней.

В Maqsut Narikbayev University глубоко ценят дух исследования. Как заявил провост MNU Сергей Пен, поддержка культурных инициатив, подобных этой выставке, подтверждает стремление вуза строить мосты между народами и вдохновлять сегодняшних студентов ценить национальное наследие и богатое разнообразие мировых культур.