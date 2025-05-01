Путешествия объединяют Статьи 1 мая 2025 г. 2:35 2 Юлия Полонская старший корреспондент отдела политики Выставка, посвященная работе венгерского востоковеда Арминиуса Вамбери, открылась в MNU фото МИД РК В Maqsut Narikbayev University (MNU) открылась первая выставка в рамках проекта «Восприятие Центральной Азии глазами западных исследователей и путешественников XIX–XX веков». Проект направлен на популяризацию исторического наследия Центральной Азии. Благодаря оцифровке архивных материалов, включая публикации авторитетных изданий, таких как National Geographic, посетители смогут увидеть, как западные этнографы, путешественники, востоковеды и лингвисты воспринимали жизнь, культуру и политику региона в разные исторические эпохи. Выставка, посвященная работам известного венгерского востоковеда и путешественника Арминиуса Вамбери (1832–1913), организована совместно с посольством Венгрии в Казахстане. В этой экспозиции представлены оцифрованные фотоматериалы, уникальный печатный экземпляр из первого тиража его книги «Путешествие по Центральной Азии» (1868), а также коллекция исторических снимков, отображающих жизнь региона. – Эту выставку можно назвать данью уважения к трудам наших европейских партнеров. Венгры одними из первых начали изучать культурную составляющую Центрально-Азиатского региона. Этот интерес братского народа помог сохранить видение на древнюю степь, увидеть красоту души номадов, – отметил директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов. При этом организаторы проекта были настроены не только обсудить артефакты истории, но и в целом отношения между Востоком и Западом, которые имеют многовековую историю. – Азия издревле являлась мостом между цивилизациями, центром Великого шелкового пути, и сегодня этот регион – неотъемлемая часть геополитики, – отметил Еркин Тукумов. – Наши страны и поныне продолжают традиции сотрудничества, мы говорим на одном языке об общих проблемах, поддерживаем друг друга в сложные времена, наращивая сотрудничество в формате С5+1. Выставка работ известного венгерского востоковеда и путешественника Арминиуса Вамбери проходит с использованием современных технологий. По мнению Чрезвычайного и Полномочного Посла Венгрии в Казахстане Отто Ивана Роны, эту экспозицию можно назвать отражением развития тюркологии как научной дисциплины и ее становления в Венгрии. – Арминиус Вамбери – один из основателей мировой тюркологии – посвятил свои исследования поиску истоков венгерских племен, обосновавшихся в Центральной Европе. Именно ему принадлежит инициатива дискуссии, которая остается актуальной по сей день: относится ли венгерский язык к тюркской или финно-угорской языковой семье, – отметил посол. – Работы Вамбери заложили прочную основу духовной связи между Венгрией и народами Центральной Азии. Благодаря его исследованиям чувство родства между казахами и венграми сохраняется до наших дней. В Maqsut Narikbayev University глубоко ценят дух исследования. Как заявил провост MNU Сергей Пен, поддержка культурных инициатив, подобных этой выставке, подтверждает стремление вуза строить мосты между народами и вдохновлять сегодняшних студентов ценить национальное наследие и богатое разнообразие мировых культур. #выставка #MNU #Арминиус Вамбери