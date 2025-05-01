Путешествия объединяют

Статьи
2
Юлия Полонская
старший корреспондент отдела политики

Выставка, посвященная работе венгерского востоковеда Арминиуса Вамбери, открылась в MNU

фото МИД РК

В Maqsut Narikbayev University (MNU) открылась первая выставка в рамках проекта «Восприятие Цент­ральной Азии глазами западных исследователей и путешественников XIX–XX веков».

Проект направлен на популяризацию исторического наследия Центральной Азии. Благодаря оцифровке архив­ных материалов, включая публикации авторитетных изданий, таких как National Geographic, посетители смогут увидеть, как западные этно­графы, путешественники, восто­коведы и лингвисты воспринимали жизнь, культуру и политику региона в разные исторические эпохи.

Выставка, посвященная работам известного венгерского востоковеда и путешественника Арминиуса Вамбери (1832–1913), организована совместно с посольством Венгрии в Казахстане. В этой экспозиции представлены оцифрованные фотоматериалы, уникаль­ный печатный экземпляр из первого тиража его книги «Путешест­вие по Центральной Азии» (1868), а также коллекция историчес­ких снимков, отображающих жизнь региона.

– Эту выставку можно наз­вать данью уважения к трудам наших европейских партнеров. Венгры одними из первых начали изучать культурную составляющую Центрально-Азиатского региона. Этот интерес братского народа помог сохранить видение на древнюю степь, увидеть красоту души номадов, – отметил директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов.

При этом организаторы проекта были настроены не только обсудить артефакты истории, но и в целом отношения между Востоком и Западом, которые имеют многовековую историю.

– Азия издревле являлась мостом между цивилизация­ми, центром Великого шелкового пути, и сегодня этот регион – неотъемлемая часть геополитики, – отметил Еркин Тукумов. – Наши страны и поныне продолжают традиции сотрудничества, мы говорим на одном языке об общих проб­лемах, поддерживаем друг друга в сложные времена, наращивая сотрудничество в формате С5+1.

Выставка работ известного венгерского востоковеда и путешественника Арминиу­са Вамбери проходит с использованием современных технологий. По мнению Чрезвычайного и Полномочного Посла Венгрии в Казахстане Отто Ивана Роны, эту экспозицию можно назвать отражением развития тюркологии как научной дисциплины и ее становления в Венгрии.

– Арминиус Вамбери – один из основателей мировой тюркологии – посвятил свои исследования поиску истоков венгерских племен, обосновавшихся в Центральной Европе. Именно ему принадлежит инициатива дискуссии, которая остается актуальной по сей день: относится ли венгерский язык к тюркской или финно-угорской языковой семье, – отметил посол. – Работы Вамбери заложили прочную основу духовной связи между Венгрией и народами Цент­ральной Азии. Благодаря его исследованиям чувство родства между казахами и венграми сохраняется до наших дней.

В Maqsut Narikbayev University глубоко ценят дух исследования. Как заявил провост MNU Сергей Пен, поддержка культурных инициатив, подобных этой выставке, подтверждает стремление вуза строить мосты между народами и вдохновлять сегодняшних студентов ценить национальное наследие и богатое разнообразие мировых культур.

#выставка #MNU #Арминиус Вамбери

Популярное

Все
Маленький герой большой воды
Память о подвиге вечно храним
Впереди – безопасное лето
Слушать голос сердца
Полководец. Писатель. Патриот
Главный приз – стажировка
Евразийский диалог
Мир и согласие – самая высокая награда
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Трагикомедия «Кызыл дамбал» вышла в общереспубликанский прокат
Примем участие в стыковых матчах Евро-2026
Сильные дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Отважный герой-пограничник
Сенатор указал на необоснованные проверки АЗРК бизнеса в регионах
Есть о чем и есть кому снимать
Токаев произвел ряд назначений
«Завтра возвращаюсь на фронт…»
Художник, страстно влюбленный в жизнь
Трудовая миграция: стоит ли овчинка выделки?
Где лечиться, если нет врачей?
Три специализированные международные выставки проходят в Астане
Меценаты помогают очагам культуры
Преобразилась набережная Капшагая
По закону – положено, фактически – недоступно
Токаев подписал поправки в ряд законов
Иртыш теряет прозрачность
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
В каких районах Астаны появятся новые школы
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр

Читайте также

Евразийский диалог
Завод по переработке овечьей шерсти запустят в Актюбинской …
Взаимодействие в сфере ветеринарии обсудили представители К…
Новые идеи и новые возможности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]