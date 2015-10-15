Путин из Астаны ответил на критику США в отношении действий РФ в Сирии

Политика
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Ксения Воронина
Владимир Путин, находясь с визитом в Казахстане, назвал критику США в отношении действий России в Сирии неконструктивной. Вместе с тем он подчеркнул, что готов к диалогу с американскими партнерами, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Я не очень понимаю, как наши американские партнеры могут критиковать действия России в Сирии по борьбе с международным терроризмом, если отказываются от прямого диалога и по важнейшему направлению как политическое урегулирование. Считаю, что эта позиция является неконструктивной. И в основе слабости американской позиции в данном случае, видимо, лежит отсутствие какой-либо повестки дня по этим вопросам. Видимо, просто не о чем говорить", – заметил Путин, отвечая на вопрос журналиста в Акорде.

Вместе с тем российский лидер выразил готовность к международному диалогу.

"Мы тем не менее оставляем двери открытыми и надеемся на конструктивный диалог со всеми участниками этого сложного процесса, в том числе с нашими американскими коллегами", – заявил Президент РФ.

Напомним, в конце сентября Россия начала военную кампанию в Сирии, направленную на борьбу с боевиками из ИГ. Тем самым оказав поддержку правящему режиму Башара Асада. 

США в свою очередь выразило недовольство подобными действиями России, которые, по мнению Белого дома, противоречат заявленным намерениям о разрешении конфликта.

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