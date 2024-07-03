Путин – Токаеву: «Будем друг друга всегда поддерживать и помогать»

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе беседы глава государства выразил признательность Владимиру Путину за участие в работе Саммита ШОС, а также отметил значительный вклад России в дело укрепления «шанхайского духа» и развития многостороннего сотрудничества между странами – участницами Организации.

«Председательство в ШОС – очень почетная, но в то же время ответственная миссия. Завтра я буду докладывать о работе, которая была проведена под нашим председательством. Проводится реформа самой Организации, хотя это нелегкое дело. ШОС приобрела необходимый авторитет на международной арене. На мой взгляд, это одна из самых успешных международных организаций. Кроме того, она по своей сути демократическая, здесь соблюдается принцип равенства всех государств. Конечно, я не могу не отметить огромный вклад России в усиление потенциала ШОС. В этой связи, на правах председателя хотел бы выразить Вам благодарность», – отметил президент.

Глава государства также высказался о нынешнем состоянии и перспективах развития казахско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что после исторического визита Владимира Путина в Казахстан в ноябре прошлого года двустороннее сотрудничество развивается по восходящей линии.

«Я сам лично контролирую ход реализации ранее достигнутых договоренностей. Проекты, согласованные во время Вашего визита, по сути, олицетворяют стратегический характер взаимодействия наших государств. Поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что они будут реализованы, поскольку они соответствуют интересам Казахстана и Российской Федерации», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства пригласил Владимира Путина посетить Казахстан с государственным визитом этой осенью, совместив его с участием в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В свою очередь Владимир Путин выразил благодарность за приглашение принять участие в саммите ШОС и подчеркнул значительные усилия Казахстана по подготовке к важному мероприятию.

«Саммит носит международный характер не формально, а с содержательной точки зрения. Хотел бы отметить, что мы председательствуем в ряде международных организаций: вы – в ШОС и ОДКБ, а Россия – в БРИКС и СНГ. Поэтому будем друг друга всегда поддерживать и помогать. Хочу выразить Вам слова благодарности за приглашение посетить Казахстан с государственным визитом. Конечно, наиболее рационально сделать это в связи с саммитом ОДКБ. Что касается наших двусторонних отношений, то мы с Вами на постоянном контакте. Но все-таки не могу не отметить, что товарооборот растет – он достиг почти 30 млрд долларов. Это очень солидная цифра. Россия остается одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана», – сказал президент России.

В ходе встречи президенты обстоятельно обсудили перспективы развития промышленной кооперации, взаимовыгодного партнерства в энергетической сфере и активизации межрегиональных связей. Подтвержден обоюдный настрой на поддержание регулярного политического диалога как в двустороннем, так и в многостороннем формате.