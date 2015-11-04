Путин в третий раз подряд стал самым влиятельным человеком в мире
Российский президент Владимир Путин в третий раз подряд возглавил список самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Forbes. Второе место журнал предоставил канцлеру Германии Ангеле Меркель. Тройку самых влиятельных людей мира замыкает президент США Барак Обама, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Дождь".
Вместе с тем Папа Римский Франциск занял четвертое место, которое также получает уже третий год подряд. В первой десятке отказались Билл Гейтс, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и сооснователь Google Ларри Пейдж.
Всего в рейтинг вошли 73 человека. Forbes отмечает, что это – 0,0000001% от всего населения планеты, но именно эти люди составляют мировую элиту, и "именно их действия приводят планету в движение".
Журнал Forbes ежегодно составляет рейтинг самых влиятельных людей мира. В него входят политики, бизнесмены и общественные деятели, обладающие властью над большой группой людей и использующие свое влияние.