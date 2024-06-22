Путинцева впервые в карьере вышла в финал травяного турнира WTA
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41-я ракетка мира Юлия Путинцева вышла в финал турнира категории WTA 250 в Бирмингеме, передает Kazpravda.kz
В полуфинальном матче казахстанка обыграла 44-ю ракетку мира итальянку Элизабетту Коччаретто со счётом 6:2, 6:2.
В матче за титул Юлия сыграет с победительницей встречи между россиянкой, 69-й ракеткой мира Анастасией Потаповой или австралийкой Айлой Томлянович, 190-й в мировом рейтинге.
Нынешний финал для Путинцевой - первый в карьере на травяных турнирах WTA.