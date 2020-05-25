Пьяные врачи скорой помощи приехали на вызов в Абае

В городе Абай Карагандинской области на вызов Скорой помощи приехали пьяные врачи. Женщина-врач вела себя неадекватно, била кулаками в стену в подъезде. Об этом сообщили в группе patriotkaragandy в Instagram.
Как стало известно, жительница Абая вызвала врачей для 88-летней бабушки, которая испытывала сильные боли в пояснице. В квартиру приехали двое врачей – оба были либо нетрезвые, либо под воздействием наркотиков. У них заплетался язык.
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"Семья тут же позвонила на 103 и сообщила, что бригада нетрезвая. Там не поверили. Доверять пьяным врачам бабушку не рискнули и попросили их уехать", - говорится в информации.
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Родственники пожилой женщины решили проехать вслед за машиной скорой помощи, чтобы встретиться с руководством подстанции неотложки. Когда они вместе спускались на улицу, женщина-врач вела себя неадекватно – била кулаками в стену в подъезде.
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Когда родственники прибыли на подстанцию и подошли к гаражу скорой помощи, они услышали оттуда истеричные крики женщины-врача. Она кричала внутри гаража.
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В управлении здравоохранения региона сообщили, что проведено разбирательство и врачи уже уволены.
"Они действительно были нетрезвые. Они больше не работают в службе Скорой помощи. Уволены по отрицательным мотивам", - прокомментировали в облздраве.
Как стало известно, жительница Абая вызвала врачей для 88-летней бабушки, которая испытывала сильные боли в пояснице. В квартиру приехали двое врачей – оба были либо нетрезвые, либо под воздействием наркотиков. У них заплетался язык.
⠀
"Семья тут же позвонила на 103 и сообщила, что бригада нетрезвая. Там не поверили. Доверять пьяным врачам бабушку не рискнули и попросили их уехать", - говорится в информации.
⠀
Родственники пожилой женщины решили проехать вслед за машиной скорой помощи, чтобы встретиться с руководством подстанции неотложки. Когда они вместе спускались на улицу, женщина-врач вела себя неадекватно – била кулаками в стену в подъезде.
⠀
Когда родственники прибыли на подстанцию и подошли к гаражу скорой помощи, они услышали оттуда истеричные крики женщины-врача. Она кричала внутри гаража.
⠀
В управлении здравоохранения региона сообщили, что проведено разбирательство и врачи уже уволены.
"Они действительно были нетрезвые. Они больше не работают в службе Скорой помощи. Уволены по отрицательным мотивам", - прокомментировали в облздраве.