Пьяные врачи скорой помощи приехали на вызов в Абае

Общество
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
В городе Абай Карагандинской области на вызов Скорой помощи приехали пьяные врачи. Женщина-врач вела себя неадекватно, била кулаками в стену в подъезде. Об этом сообщили в группе patriotkaragandy в Instagram.

Как стало известно, жительница Абая вызвала врачей для 88-летней бабушки, которая испытывала сильные боли в пояснице. В квартиру приехали двое врачей – оба были либо нетрезвые, либо под воздействием наркотиков. У них заплетался язык.

"Семья тут же позвонила на 103 и сообщила, что бригада нетрезвая. Там не поверили. Доверять пьяным врачам бабушку не рискнули и попросили их уехать", - говорится в информации.

Родственники пожилой женщины решили проехать вслед за машиной скорой помощи, чтобы встретиться с руководством подстанции неотложки. Когда они вместе спускались на улицу, женщина-врач вела себя неадекватно – била кулаками в стену в подъезде.

Когда родственники прибыли на подстанцию и подошли к гаражу скорой помощи, они услышали оттуда истеричные крики женщины-врача. Она кричала внутри гаража.

В управлении здравоохранения региона сообщили, что проведено разбирательство и врачи уже уволены.

"Они действительно были нетрезвые. Они больше не работают в службе Скорой помощи. Уволены по отрицательным мотивам", - прокомментировали в облздраве.

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