Пьяный водитель прыгнул в реку, скрываясь от полицейской погони в Атырау (видео)

В городе Атырау пьяный водитель пытался скрыться от полицейских, прыгнув в реку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Атырау 17 марта около 17:30 часов водитель Lada Priora, пытаясь скрыться от полиции, прыгнул в реку. На перекрестке улиц Владимирского и Гумарова указанный автомобиль вызвал подозрение у сотрудников полиции. Они попытались остановить машину. Водитель остановился у одного из домов 4 микрорайона Авангард, однако затем вышел из авто и бросился бежать в сторону моста. Мужчина добежал до реки Урал и прыгнул в воду.

Инспекторы патрульной полиции Нурымов Жексенбек и его коллега Сакауов Данабек задержали правонарушителя.

Как выяснилось, 33-летний мужчина, ранее лишенный прав, управлял авто пьяным. Он оправдывался тем, что выпил слишком много алкоголя и при виде полицейских попытался сбежать.

Следует отметить, что в отношении него составлены протоколы по шести статьям КРКоАП. Собранные документы направлены в суд.