Qarmet сегодня находится в тренде развития будущей казахстанской экономики

Компании и Рынки
Светлана Кузнецова

На промышленных площадках Qarmet продолжается масштабное обновление производства. Строятся и дооснащаются объекты, призванные сформировать основу дальнейшего индустриального роста компании, расширения продуктовой линейки и развития полного металлургического цикла 

Одним из магистральных направлений модернизации стало развитие производств более высоких переделов. В частности, продолжается строительство нового сортопрокатного стана, который позволит Qarmet дополнительно выпускать более 540 тыс. тонн металлопродукции в год.

На стройплощадку уже поставлено более 1,5 тыс. тонн арматуры и свыше 1,5 тыс. тонн металлоконструкций. Работы ведутся одновременно на нескольких участках: бетонируются фундаменты производственных зданий и технологического оборудования, возводятся железобетонные каркасы, монтируются металлоконструкции и крановое оборудование.

Перспективность осуществляемых проектов отметил ветеран Карагандинского металлургического комбината Олег Николаевич Сосковец, который посетил производственные площадки предприятия.

В 1971 году он пришел на комбинат молодым специалистом и прошел путь от вальцовщика до генерального директора. В разные годы Олег Сосковец занимал должности министра металлургии СССР, первого заместителя Премьер-министра Республики Казахстан и министра промышленности республики.

Оценка человека, который десятилетиями работал на комбинате и хорошо знает металлургическое производство, особенно важна сегодня, когда предприятие проходит масштабный этап технологического обновления.

«В первую очередь это строительство новых коксовых батарей. Новое производство должно создать серьезный задел для дальнейшей работы доменного производства. Большое внимание необходимо уделять четвертому и пятому переделам. К примеру, строительство сортопрокатного цеха имеет большое значение, поскольку Казахстан ожидает серьезный объем строительных работ, – считает Олег Николаевич. – Для республики необходимы дороги, энергетические объекты, промышленное и гражданское строительство. Все это требует большого объема металла и металлоконструкций. И значительную часть этой продукции может выпускать Qarmet».

Строительство коксовых батарей № 8–9 – один из крупнейших проектов текущей модернизации Qarmet. На площадке батареи № 8 продолжается монтаж металлоконструкций: уже установлено 300 из предусмотренных 500 тонн. Полностью завершена разработка грунта для устройства концевых площадок коксовых батарей № 8 и № 9.

После ввода комплекса в эксплуатацию его производственная мощность составит 1,5 млн тонн сухого кокса в год. Проект позволит укрепить собственную сырьевую базу Qarmet и повысить устойчивость полного металлургического цикла. При этом, по словам Олега Сосковца, масштаб модернизации должен быть напрямую связан с экономическим результатом и востребованностью продукции.

«Любое решение нужно оценивать с точки зрения экономической эффективности и востребованности продукции. В мире сегодня существует серьезный избыток производственных мощностей. Поэтому комбинат работает в очень непростой конкурентной среде. Китай производит много стали, Россия и Индия также наращивают производство. В этих условиях необходимо прежде всего развивать внутренний рынок Казахстана, использовать возможности для строительства, дорожной инфраструктуры, промышленности», – отметил эксперт.

Именно развитие внутренних производств и инфраструктуры, по мнению ветерана отрасли, создает дополнительный спрос на металлургическую продукцию. В этом контексте модернизация Qarmet связана не только с обновлением оборудования, но и с формированием производственной базы для будущего промышленного развития республики.

Отдельное значение имеет кадровый потенциал предприятия. Современное производство требует не только нового оборудования, но и специалистов, способных эффективно работать с технологически сложными системами.

«Я увидел на предприятии сильных специалистов и серьезные проекты. И считаю, что у комбината есть будущее. Очень важно эффективно использовать имеющиеся ресурсы, совершенствовать управление, поддерживать производственный персонал и развивать взаимодействие с предприятиями, которые могут поставлять необходимое оборудование. Казахстану предстоит большое промышленное и инфраструктурное развитие. Для этого потребуется металл – для энергетики, дорог, строительства, новых производств. И я могу сказать одно: Qarmet сегодня находится в тренде развития будущей казахстанской экономики», – отметил Олег Сосковец.

Сегодня на площадках Qarmet создается новая производственная инфраструктура – от обновления базовых переделов до развития выпуска премиальной продукции с более высокой добавленной стоимостью. Именно эта последовательность, объединяющая модернизацию действующих мощностей и создание новых производств, создает основу для следующего этапа развития стального каркаса Казахстана.

#Казахстан #QARMET

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