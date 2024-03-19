QR-коды расскажут об истории Темиртау

Цифровизация, Культура и общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Проект направлен на цифровизацию исторических мест города металлургов

Фото: livejournal.com

В Темиртау на некоторых зданиях и историко-культурных объектах установили таблички с QR-кодами, передает Kazpravda.kz

«Через QR-коды можно узнать подробную информацию об объектах, истории Темиртау, ознакомиться с картой города. Это своего рода интерактивная карта памятников и достопримечательностей, объектов и мест, повествующих об истории города и политических событиях прошлых лет», – рассказали в отделе культуры и развития языков города.

Для удобства горожан вся информация об объектах собрана на специальном веб-сайте parkhistory.kz. Там уже есть справочные данные о старом парке города, отделении Жана ауыл, стадионе и Дворце культуры. Пока на сайте более 40 фотокарточек с информацией.

Проект направлен на цифровизацию исторических мест города металлургов и запущен по инициативе отдела культуры и развития языков совместно с Темиртауским историко-краеведческим музеем и местным парком.

#город #проект #Темиртау #история #QR-код

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