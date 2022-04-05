Рабочий получил травмы в ходе учебных стрельб курсантов на войсковом стрельбище Академии Национальной гвардии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«4 апреля 2022 года на войсковом стрельбище Академии Национальной гвардии проводились практические стрельбы по выполнению упражнений учебных стрельб из автомата АК-74 с личным составом учебной группой курсантов. После 13:00 часов поступило сообщение о получении травмы мягких тканей рабочим по добыче песка. После уточнения обстоятельств была выслана санитарная машина с дежурным фельдшером для оказания первой медицинской помощи», – говорится в сообщении пресс-службы.

Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, его доставили в травматологический пункт больницы Петропавловска.

Как отметили в пресс-службе, работы по добыче песка проводились без согласования с руководством Академии Нацгвардии в районе излётного пространства, в низменности, таким образом было невозможно наблюдать с постов оцепления и центрального пункта управления.

«В соответствии с требованиями об организации и проведении стрельб на войсковом стрельбище были оповещены взаимодействующие органы, административные аппараты сельских округов (Берёзовский), направлена заявка на использование воздушного пространства, с последующим докладом о начале и об окончании стрельб в центр управления воздушным пространством городов Нур Султан и Петропавловск», – пояснили в учебном заведении.

Состояние пострадавшего оценивается как стабильное удовлетворительное. После оказания медпомощи его отпустили домой.

По данному факту проводятся следственные действия, назначены баллистические экспертизы.