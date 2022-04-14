Рабочий сорвался с пятиметровой высоты в Павлодарской области

Рабочий сорвался с пятиметровой высоты в Павлодарской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

13 апреля в 09:00 часов в ТОО «Диапазон», работавшем на территории АО «Алюминий Казахстана» в качестве подрядчика, упал с высоты пяти метров 32-летний монтажник, занимавшийся ремонтными работами.

«Начато расследование, в ходе которого выясним обстоятельства и причины произошедшего», – отметили в областном управлении труда.

Как сообщили в областном Департаменте полиции, пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу.