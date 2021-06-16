Общество
Рабочую группу по защите прав детей создадут при Совбезе РК
Вопросы обеспечения безопасности и охраны прав детей рассмотрены в Аппарате Совета Безопасности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz.   

В Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий" Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачу уделить особое внимание вопросам безопасности и охраны прав детей, обеспечить контроль за каждым делом, расследуемым в связи с насилием в отношении несовершеннолетних.

В целях обсуждения текущего состояния этой работы и выработки мер по ее совершенствованию состоялось совещание под председательством Помощника Президента – Секретаря Совета Безопасности Асета Исекешева.

В совещании приняли участие Уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин, представители Верховного суда, Генеральной прокуратуры, министерств внутренних и иностранных дел, юстиции, образования и науки.

Рассмотрены вопросы противодействия насилию в отношении несовершеннолетних, торговле детьми, а также обеспечения надлежащих условий в детских домах и интернатах.

По итогам совещания принято решение о создании при Аппарате Совета Безопасности постоянно действующей межведомственной рабочей группы для координации деятельности всех уполномоченных органов по защите прав и законных интересов детей, предупреждению и пресечению преступных посягательств в отношении несовершеннолетних.

Государственным органам также поручено принять дополнительные меры по обеспечению контроля и учета лиц, освободившихся из мест лишения свободы после отбывания наказания за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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