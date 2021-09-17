​Работа на перспективу

Сегодня в Казахстане растет энергопотребление – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года идет увеличение уже на 7%. И если о потенциальном дефиците говорить еще рано, то вот о подготовке к такому развитию событий – самое время.

Для стабильной работы всего энергетического комплекса рес­публики АО «Самрук-Энерго» осуществляет ряд уникальных инвестиционных проектов, в том числе в Экибастузе.

– Видя большое электропотреб­ление, мы не ждем дефицита, а намерены опережающими темпами использовать те возможнос­ти, которые намечены для роста мощностей, – говорит управляющий директор по производству и активами АО «Самрук-Энерго» Серик Тютебаев. – Корректируем наши планы: если изначально первый энергоблок на Экибас­тузской ГРЭС-1 должны были запустить в 2024 году, то теперь определили срок на четвертый квартал 2023 года. Эта большая задача потребует огромных усилий. К 2025 году хотим запустить третий блок на Экибастузской ГРЭС-2, 50-процентная доля которой была выкуплена у российской стороны именно в целях укрепления энергетической независимости Казахстана.

Проект восстановления энергоблока № 1 с установкой новых электрофильтров на Экибастузской ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова позволит увеличить мощность станции до проектной: с нынешних 3,5 тыс. до 4 тыс. МВт.

Как рассказал генеральный директор предприятия Едил Копенов, на 1 сентября проект профинансирован на 78 млрд тенге, из них освоено уже 28,7 млрд. Сейчас завершается демонтаж старого оборудования (этот этап выполнен на 88%), монтаж нового находится на уровне 41,8%, в целом на станцию доставлен 51% необходимого оборудования и материалов. Приступить к пусконаладке восьмого по счету энергоблока здесь намереваются уже в следующем году, чтобы запустить его в конце 2023-го.

Такая же четкая картина есть и по реконструкции энергоблока № 3 Экибастузской ГРЭС-2. Как известно, решение об этом принял совет директоров акционерного общества в январе 2020-го, после возвращения станции в полную собственность Казахстана.

– Предполагается внедрение энергоблока мощностью 636 мегаватт, при этом основными проектными характеристиками пре­дусмотрены установка паровой турбины, прямоточного котла башенной компоновки и генератора, произведенных лидером отрасли в городе Харбине, – говорит Даурен Сагидулла, председатель правления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2». – Также на сегодняшний день станцией заключен договор на корректировку ПСД. Часть оборудования (примерно 26%) уже подготовлена и находится в Китае, до конца года его перевезут в Казахстан, для чего мы дополнительно построим четыре склада. Подготовительные работы на площадке самого энергоблока завершены – готовы коммуникации, дороги, тепло-холодный склад, автохозяйство, бетонно-растворный узел, столовая и площадка для укрупнительной сборки.

Еще один значимый проект для всего энергокомплекса страны – это увеличение мощности разреза «Богатырь» с 32 до 50 млн тонн угля в год. Добиться такого уровня позволит новая циклично-поточная технология транспортировки, строительство которой уже ведут на самом большом открытом угольном разрезе в мире. Сроки завершения проекта – конец 2022 года.

По словам главного менеджера ЦПТ ТОО «Богатырь» Сергея Угаркина, при углублении разреза более чем на 200 м сильно падает рентабельность добычи из-за железнодорожной транспортировки угля. Чтобы заменить железнодорожный транспорт конвейерным и повысить тем самым рентабельность предприятия, сооружаются четыре дробильно-перегрузочных пункта и 11,5 км конвейерных линий.

– Это новая веха в развитии разреза «Богатырь», мы переходим на новые технологии с элементами цифровизации и большим объемом данных, – говорит Сергей Угаркин. – Сумма инвестиций в этот проект превышает 80 миллиардов тенге. Новые подходы, современное германское и австралийское оборудование помогут довести производительность разреза до 50 миллионов тонн угля в год. Причем в самый загруженный период, зимой, предприятие сможет поставлять потребителю до 150 тысяч тонн угля в сутки. Кроме повышения рентабельности, решаются и другие проблемы, например, исключается кусковатость угля, выравнивается его зольность.

К слову, вопрос зольности угля для Экибастузского месторождения в целом всегда был актуальным – в течение полувека ученые искали технологию обогащения местного твердого топлива. Возможно, задача будет решена в ближайшее время. На «Богатыре» уже внедряют пилотный проект обогащения угля пневмоимпульсным методом – завершены положительные лабораторные испытания, а в следующем году пройдут работы в промышленных условиях.

Если результаты подтвердятся, тогда можно будет улучшить на 6–7% качество угля третьего плас­та разреза, который сейчас имеет зольность более 52%. В таком случае 300 млн тонн временных неактивных запасов предприятия станут пригодными для добычи.

Безусловно, в плане энергобезопасности страны большое внимание уделяется не только Экибас­тузскому энергетическому узлу. Еще один вектор для расширения и укрепления мощностей АО «Сам­рук-Энерго» – предприятия Алматы и Алматинской области, где также осуществляют современные инвестиционные проекты.

– По поручению Елбасы в 2017 году мы начали работу по переводу угольных алматинских станций на газ, – подчеркивает Серик Тютебаев. – Если говорить о модернизации Алматинской ТЭЦ-2, то сейчас проектным инс­титутом АО «КазНИПИЭнергопром» завершается детализация технико-экономического обос­нования и до конца года планируется пройти госэкспертизу. По реконструкции Алматинской ТЭЦ-3 с увеличением мощности станции до 450 мегаватт, помимо перевода на газ, планируется работа станции в маневренном режиме для покрытия пиковых нагрузок пот­ребления в Алматы и Алматинской области. Кроме того, в рамках газификации Алматинского энергокомплекса пре­дусмотрено расширение ТЭЦ-1 со строительством ПГУ мощностью 200–250 мегаватт для обеспечения надежности тепло- и электрификации мегаполиса. Технико-экономические обоснования этих проектов планируется завершить во втором и третьем кварталах 2022 года соответственно.

Для стабильной деятельности Алматинского энергокомплекса предстоит провести масштабную реконструкцию кабельных линий и подстанций, здесь объем работ уже определен вплоть до 2030 года.

Помимо энергетической безопасности, завершение всех этих проектов позволит обеспечить снижение выбросов вредных веществ из энергоисточников алматинского региона с 50,4 до 6,7 тыс. тонн в год.